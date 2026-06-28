 LineShine: supercomputer cinese in vetta alla classifica TOP500
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LineShine: supercomputer cinese in vetta alla classifica TOP500

La Cina torna in vetta alla TOP500 dei supercomputer con LineShine (2.198 ExaFLOPS) che detronizza lo statunitense El Capitain (1.809 ExaFLOPS).
LineShine: supercomputer cinese in vetta alla classifica TOP500
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La Cina torna in vetta alla TOP500 dei supercomputer con LineShine (2.198 ExaFLOPS) che detronizza lo statunitense El Capitain (1.809 ExaFLOPS).
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LineShine è il supercomputer più potente del mondo. Dopo circa 9 anni, la Cina torna in vetta alla classifica TOP500 detronizzando lo statunitense El Captain. Il risultato è notevole considerando che integra solo CPU. Tra le new entry c’è anche l’Italia con HPC7 di Eni che si piazza in sesta posizione. NVIDIA sottolinea che le sue tecnologie (GPU e connettività) sono presenti in oltre 400 supercomputer su 500.

LineShine: oltre 2 ExaFLOPS con 45.360 CPU

Fino a novembre 2025 (quando è stata aggiornata la classifica), la prima posizione era occupata da El Capitan, un supercomputer del Lawrence Livermore National Laboratory (California). Si tratta di un Cray EX255a realizzato da Hewlett Packard Enterprise (HPE) con 472.500 CPU AMD EPYC 24C a 24 core e GPU AMD Instinct MI300A. Raggiunge prestazioni fino a 1.809 ExaFLOPS (il picco teorico è 2.821,10 ExaFLOPS). Consuma circa 29.685 kW.

La nuova classifica TOP500 di giugno testimonia il sorpasso della Cina ai danni degli Stati Uniti. Al debutto, LineShine si posiziona in vetta con prestazioni oltre il 20% superiori a quelle di El Capitain, senza usare GPU. Il supercomputer, che si trova nel National Supercomputing Centre di Shenzhen, integra 45.360 CPU LX2 304C a 304 core con frequenza di 1,55 GHz, quindi 13.789.440 core in totale. Raggiunge i 2.198 ExaFLOPS (il picco teorico è 2.735,82 ExaFLOPS). Consuma 42.220 kW.

Scendono ovviamente di una posizione gli altri tre supercomputer nella top 5: Frontier (Stati Uniti), Aurora (Stati Uniti) e JUPITER Booster (Germania). Al sesto posto debutta HPC7, il supercomputer di Eni (un Cray EX255A di HPE) con 144.228 CPU AMD EPYC 24C a 24 core. Raggiunge i 571,5 PetaFLOPS.

Gli altri supercomputer nella top 10 sono Eagle (Stati Uniti), HPC6 (Italia), Fugaku (Giappone) e Alps (Svizzera). Non c’è un’architettura dominante, ma una varietà di CPU, GPU, APU, acceleratori e sistemi di interconnessione.

Fonte: TOP500

Pubblicato il 28 giu 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
28 giu 2026
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