Samsung: quattro pieghevoli nel 2025, anche un tri-fold

A quanto pare, per quest’anno Samsung ha in programma di lasciare un segno indelebile nel segmento dei pieghevoli, o quantomeno di provarci, introducendo sul mercato ben quattro nuovi dispositivi, tra cui anche il suo primo tri-fold.

Samsung: nuovi pieghevoli in arrivo nel 2025

Andando più in dettaglio, in base a quanto emerso nelle score ore, ai canonici Flip e Fold andranno a sommarsi un Flip economico e un Fold a tre pannelli e due cerniere che è già stato chiacchierato in precedenza.

Le indiscrezioni si concentrano in special modo sul tri-fold. Questo dispositivo, una volta aperto, presenterà un display con una diagonale di 9,9-10 pollici. Il pannello si chiuderà verso l’interno dai due lati, in maniera tale che quando completamente chiuso rimarrà protetto dalla scocca. Da chiuso, lo smartphone dovrebbe avere uno spessore di circa 15 mm, ammesso che tutte e tre le sezioni siano uguali in spessore.

Il colosso sudcoreano dovrebbe avviare la produzione del tri-fold durante il secondo trimestre del 2025, mentre per il lancio sul mercato si dovrà attendere il trimestre successivo. Samsung sta pianificando un volume di produzione di 200.000 unità per il 2025, il che implica che l’azienda non si aspetta che il dispositivo diventi particolarmente popolare in termini di unità spedite.

Per quel che concerne il Fold classico, si prevede uno spessore ridotto grazie anche alla rimozione del digitizer. Relativamente ai due modelli di Flip, invece, non vengono forniti dettagli particolari, ma di certo sarà possibile saperne di più nelle settimane a venire. Riguardo le tempistiche di lancio, sono le stesse già previste per il tri-fold.