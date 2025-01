Samsung lancerà uno smartphone tri-fold quest'anno

Samsung è indiscutibilmente il produttore dominante nel segmento dei pieghevoli, ma a quanto pare l’azienda intende ottenere ancora più successo, lanciando sul mercato un già vociferato tri-fold che, in base a quanto emerso nelle scorse ore, arriverà proprio durante questo 2025.

Samsung: tri-fold in arrivo durante il 2025

Le più recenti indiscrezioni suggeriscono infatti che un Samsung Galaxy con due pieghe arriverà sul mercato quest’anno. L’azienda avrebbe già condiviso i suoi piani con la maggior parte dei fornitori partner coinvolti nel progetto e già durante il secondo trimestre del 2025, ovvero tra aprile e giugno, verrà avviata la produzione di massa dei componenti necessari.

La produzione di quest’anno dovrebbe essere pianificata per circa 200 mila smartphone a due cerniere. Certo, facendo un confronto con i 3 milioni di Galaxy Z Flip7 e i 2 milioni di Z Fold7 sono davvero poche, ma per un dispositivo dal design totalmente nuovo e con un prezzo presumibilmente da capogiro per molti sono comunque un numero improntato.

Per quel che concerne le caratteristiche tecniche, al momento non si hanno molte informazioni, ad eccezione del fatto che Il tri-fold di Samsung dovrebbe presentarsi come un prodotto simile a Flex G che Samsung Display ha mostrato più volte nel corso degli anni. Inoltre, la dimensione dello schermo dello smartphone attualmente in fase di progettazione dovrebbe essere di poco inferiore a 10 pollici da completamente chiuso. Per fare un confronto, la dimensione dello schermo di Huawei Mate XT è di 10,2 pollici quando è tutto è aperto.

Inoltre, il colosso sudcoreano starebbe anticipando leggermente la produzione dei componenti necessari per il Galaxy Z Fold7 al fine di dare spazio e continuità di fornitura agli elementi che occorrono per il tri-fold.