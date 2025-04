Google Pixel 10: svelate le specifiche delle fotocamere

Quali saranno le specifiche delle fotocamere che i futuri smartphone Google Pixel 10 porteranno in dote? A svelarlo ci hanno pensato le più recenti indiscrezioni, provenienti da una fonte direttamente interna a Google. A quanto sembra, però, la situazione non è particolarmente incoraggiante.

Google Pixel 10: tuti i dettagli sulle fotocamere

Andando maggiormente in dettaglio, la redazione di Android Authority ha avuto modo di visionare alcuni documenti interni di Google in cui vengono fornite informazioni esatte riguardo il comparto fotografico di ciascun device della futura gamma Google Pixel 10.

Partendo dal Pixel 10, ovvero il, modello base, sarà l’unico a offrire delle concrete novità sul fronte fotografico. Arriverà finalmente il teleobiettivo, come precedentemente vociferato, ma gli altri sensori saranno aggiornati al ribasso rispetto al Pixel 9. Dovrebbe infatti disporre di un sensore principale e un grandangolo come il Pixel 9a, ma con l’aggiunta dello stesso teleobiettivo che troviamo su Pixel 9 Pro Fold.

Per quanto riguarda gli altri modelli, ovvero il Pixel 10 Pro e il Pixel 10 Pro XL, sembra che Google non implementerà alcuna novità rispetto a quanto già proposto. Questi device, infatti, dovrebbero arrivare con i medesimi sensori che troviamo sui loro corrispettivi della serie Pixel 9. La speranza è quella che il nuovo processore di segnale di immagine completamente personalizzato nel Tensor G5, così come i nuovi algoritmi, aiuteranno a ottenere ancora di più da quella configurazione.

Invece, il Pixel 10 Pro Fold, dovrebbe vedere solo uno scambio di minore rilevanza dei sensori, passando da quello primario Sony IMX787 utilizzato nel Pixel 8a al Samsung GN8 utilizzato nel Pixel 9a.