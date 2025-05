Xiaomi 14T con 12GB di RAM a soli 376€ su eBay

Cerchi uno smartphone top di gamma dal prezzo contenuto? Non perdere altro tempo, su eBay è pronta un’offerta decisamente interessante. Pronto per essere spedito a casa tua c’è lo Xiaomi 14T, uno smartphone davvero potente che integra 12GB di RAM e 256GB di ROM. Acquistalo subito a soli 376 euro circa, invece di 649 euro.

Devi solo ricordarti di inserire il Coupon SMARTMAG25 nella Casella dei Codici Sconto. La trovi alla pagina dei metodi di pagamento. In questo modo applichi il 5% di extra sconto sul prezzo già in promozione. Niente male vero? Allora sbrigati perché sta andando a ruba.

La consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Inoltre, con PayPal o Klarna hai anche la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero. Insomma, un vero e proprio gioiellino a prezzo incredibile e con sconto pazzesco. Ma devi essere veloce perché sta andando a ruba.

Xiaomi 14T: prezzo formidabile, prestazioni incredibili

Oltre ogni aspettativa, lo Xiaomi 14T è uno smartphone che offre prestazioni incredibili. Acquistalo ora a soli 376 euro circa con il Coupon SMARTMAG25. La sua dotazione è potente e soddisfacente. Dotato di quattro fotocamere, con obiettivo Leica Summilux, ogni foto è un’opera d’arte.

Grazie alla AI Avanzata, hai tantissime funzionalità intelligenti per fare cose e semplificarle. Il display AMOLED ultra fluido è anche smart. Infatti, è dotato di AI Display a 144Hz di nuova generazione che rende tutto estremamente fluido e ricco di dettagli.

Il processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra è veloce e reattivo, perfetto anche per il gaming. Insomma, questo smartphone non delude assolutamente. Anzi, una volta tra le mani è in grado di sorprenderti. La ricarica veloce a 67W è pazzesca e la batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia incredibile. Acquistalo subito a soli 376 euro circa.