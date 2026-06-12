 HUAWEI WATCH GT Runner 2 in offerta: 30€ di sconto e cuffie FreeBuds 7i in regalo
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HUAWEI WATCH GT Runner 2 in offerta: 30€ di sconto e cuffie FreeBuds 7i in regalo

HUAWEI WATCH GT Runner 2 in offerta: con coupon ABLAMGTRUN risparmi 30€, ricevi gratis un cinturino extra e le cuffie FreeBuds 7i sul sito ufficiale!
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Se state cercando un alleato affidabile per le vostre sessioni di corsa e volete un prodotto specialistico senza spendere cifre esorbitanti, le ultime novità sul portale di Huawei meritano sicuramente un’occhiata. Questa volta l’azienda ha deciso di spingere forte su una delle sue soluzioni più tecniche, creando un’offerta combinata davvero ricca che unisce un risparmio immediato sul prezzo di listino a un set di regali e servizi digitali pensati per chi vive di sport.

OFFERTE HUAWEI | Pagina principale

La promozione ruota attorno al HUAWEI WATCH GT Runner 2, uno smartwatch progettato mettendo al primo posto le reali necessità dei corridori. Chi corre sa bene quanto diano fastidio gli orologi pesanti o che fanno sudare la pelle: per questo il brand ha scelto materiali leggerissimi e una struttura della scocca che favorisce il passaggio dell’aria anche nei momenti di massimo sforzo. Il tracciamento dei percorsi è affidato a un modulo GPS precisissimo che non si perde nemmeno nei passaggi più difficili tra la vegetazione o sotto i palazzi alti della città, restituendo dati accurati sulla velocità e le distanze.

Oltre alla pura registrazione, l’orologio si comporta come un vero allenatore, calcolando quanto il fisico è affaticato, i tempi necessari per riposare prima della sessione successiva e adattando le tabelle di marcia in base alle prestazioni reali. La gestione energetica è quella classica della serie GT, il che significa scordarsi del caricabatterie anche per due settimane intere senza la minima preoccupazione.

La convenienza dell’acquisto si fa decisamente interessante una volta arrivati al momento del pagamento. Digitando il codice sconto ABLAMGTRUN nell’apposito spazio del carrello, si ottiene un ribasso extra di 30 euro sulla spesa finale: pagherai solo 369 euro anziché 399. Ma il vero valore aggiunto sta nel pacchetto di omaggi che Huawei inserisce nella spedizione: assieme allo smartwatch si ricevono infatti un secondo cinturino per variare lo stile e gli auricolari true wireless HUAWEI FreeBuds 7i, perfetti per correre con la propria musica preferita. A completare l’offerta ci sono anche 90 giorni di servizi premium gratuiti tramite i vantaggi Multipass, un mese di Watch Faces VIP per cambiare quadrante ogni giorno e la spedizione rapida a casa in 2-3 giorni lavorativi.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 in offerta

Considerando il valore complessivo di tutto ciò che è incluso nel prezzo, si tratta di un’opportunità da cogliere al volo se avete in mente di cambiare il vostro vecchio sportwatch. Il consiglio è di non attendere gli ultimi giorni della promozione, poiché la forte richiesta di questi bundle completi con cuffie incluse potrebbe far finire le scorte prima del tempo. Vi ricordiamo infine che sul sito ufficiale Huawei sono attivi molti altri sconti che toccano diverse categorie, dai tablet della linea MatePad fino ai computer portatili per l’ufficio.

In collaborazione con Huawei

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 giu 2026

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Lorenzo Diana
Pubblicato il
12 giu 2026
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