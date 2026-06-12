 Google Home Speaker con Gemini: ci siamo, è questione di giorni
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Google Home Speaker con Gemini: ci siamo, è questione di giorni

La prossima settimana ci sarà la presentazione, poi il lancio ufficiale: sta per arrivare il nuovo Google Home Speaker con l'AI di Gemini.
Google Home Speaker con Gemini: ci siamo, è questione di giorni
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La prossima settimana ci sarà la presentazione, poi il lancio ufficiale: sta per arrivare il nuovo Google Home Speaker con l'AI di Gemini.
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Sta arrivando il nuovo altoparlante intelligente del gruppo di Mountain View e si chiamerà Google Home Speaker. Non è un’ipotesi, ma una certezza. E per assistere alla sua presentazione ufficiale non bisognerà aspettare molto, si tratta di attendere solo qualche giorno. La conferma è arrivata con un post su Reddit firmato da Anish Kattukaran, Chief Product Officer al lavoro sui progetti Google Home & Nest. Ecco la nota in chiusura, la riportiamo in forma tradotta.

P.S.: e per tutti coloro che hanno pazientemente atteso un certo altoparlante… la prossima settimana tenete d’occhio la vostra casella email.

Manca poco al lancio di Google Home Speaker

Al momento, lo store ufficiale di bigG elenca i modelli Nest Mini e Nest Audio in circolazione ormai da anni. Già un paio di settimane fa è stato avvistato quello nuovo (fonte 9to5Google), pubblicato per errore nel catalogo online di Best Buy Canada. Sarà proposto al prezzo di 99,99 dollari (quelli indicati nell’immagine qui sotto sono dollari canadesi) in due colorazioni, con un design inedito e funzionalità AI a partire dal supporto per l’ormai onnipresente Gemini.

Il nuovo Google Home Speaker

Il dispositivo sarà dunque ufficializzato la prossima settimana, con il lancio previsto invece entro fine mese, forse il 25 giugno. Rimangono da chiarire le specifiche tecniche integrate, ma è lecito attendersi un miglioramento del comparto audio rispetto alle generazioni precedenti. Dalla descrizione trapelata sappiamo che sarà possibile abbinarne due al Google TV Streamer per dar vita a una configurazione home theater in salotto per la riproduzione dei contenuti con una modalità immersiva.

Un nuovo prodotto e tanta AI per la smart home

Con questa mossa, bigG torna a presidiare l’ambito smart home, facendo leva proprio sull’integrazione di Gemini e sulle sue potenzialità. È un territorio in cui la concorrenza di certo non manca, a partire da quella di Amazon con il suo assistente Alexa+, già disponibile anche in Italia.

Fonte: Reddit

Pubblicato il 12 giu 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
12 giu 2026
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