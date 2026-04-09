Gemini in Home è arrivato in Italia: cosa cambia per la tua casa

Google ha confermato l’arrivo in Italia del nuovo assistente Gemini in Home (Gemini for Home) con supporto all’italiano. Dopo la prima fase di distribuzione che ha interessato Stati Uniti e Canada, il nostro è uno dei 16 nuovi paesi interessati dal rollout internazionale, insieme ad Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Australia, Giappone e Nuova Zelanda.

Addio Assistente, in Italia c’è Gemini in Home

La fase di test ha preso il via tra novembre e dicembre dello scorso anno, facendo emergere alcune criticità sulle quali è intervenuto il gruppo di Mountain View. L’annuncio di oggi relativo alla nuova distribuzione globale include infatti un elenco dei miglioramenti apportati: si va da una velocità aumentata fino al 40% nell’esecuzione dei comandi a un’identificazione più precisa dei dispositivi nella casa (ad esempio distinguendo una lampada da una lampadina), dalla comprensione precisa dei colori ( imposta la luce del colore dell’oceano ) a un’interazione più naturale per azioni come l’impostazione di un timer.

È inoltre stato introdotto il supporto all’utilizzo da parte dei più piccoli per un’esperienza sicura e la nuova funzionalità chiamata Live Camera Search (richiede l’abbonamento Premium) per cercare tra gli stream delle telecamere di sorveglianza in tempo reale.

L’elenco dei dispositivi compatibili

Di fatto, il vecchio Assistente va così in pensione, dopo aver trascorso parecchi anni al servizio degli utenti. Ecco quali sono i dispositivi compatibili con questa nuova tecnologia che fa leva sulle ultime innovazioni dell’AI.

Google Nest Hub di prima generazione (senza Gemini Live);

Google Nest Hub di seconda generazione;

Google Nest Hub Max;

Google Home Max (senza Gemini Live);

Google Nest Mini di prima generazione (senza Gemini Live);

Google Nest Mini di seconda generazione;

Google Nest Audio;

Google Home (senza Gemini Live);

punto di axccesso Google Nest Wifi (senza Gemini Live);

speaker di terze parti (senza Gemini Live).

Distribuzione graduale, come averlo prima

Come sempre, il rollout che ha preso il via sarà graduale. Gli utenti vedranno comparire un invito per partecipare al programma Early Access di Gemini in Home all’interno dell’applicazione Google Home.

È possibile richiedere l’accesso in anteprima dall’applicazione Google Home, seguendo i passaggi indicati sulle pagine del supporto ufficiale.