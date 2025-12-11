Gemini for Home accelera per mandare in pensione l'Assistente

Dopo il rollout iniziale delle scorse settimane, Google ha annunciato l’arrivo di Gemini for Home per un numero maggiore di utenti, anche se al momento ancora solo negli Stati Uniti. È il sostituto dell’Assistente Google per dispositivi come gli smart speaker e gli smart display del marchio (e di terze parti compatibili), inclusi quelli della gamma Nest.

Prosegue il rollout di Gemini for Home

Il programma Early Access lanciato a inizio ottobre ha fatto registrare una buona adesione, stando a quanto dichiara bigG, tanto da aver già coinvolto milioni di persone. Chi ne è rimasto fino ad adesso escluso può ora chiedere un invito con la certezza di riceverlo entro 24 ore.

Un’altra novità è quella che riguarda l’estensione del supporto agli smart speaker di terze parti. Questa mossa è di fondamentale importanza per il gruppo di Mountain View, il cui obiettivo è rendere il proprio sistema presente sul maggior numero possibile di prodotti.

La domanda (per chi è negli Stati Uniti) può essere inoltrata attraverso le pagine del supporto ufficiale, dove si trova anche l’elenco dei dispositivi compatibili con Gemini for Home.

Nest Hub (prima e seconda generazione);

Nest Audio;

Nest Mini (prima e seconda generazione);

Nest Hub Max;

Nest Wifi;

Home Max;

Home;

speaker di terze parti.

Non è dato a sapere quando avverrà il rollout internazionale, coinvolgendo anche paesi diversi dagli Stati Uniti. L’esperienza ci insegna che potrebbe trascorrere qualche mese, necessario per condurre una fase di test approfondita e per verificare il corretto funzionamento della tecnologia.

Quello della smart home è un territorio in cui Google può far valere un vantaggio competitivo nei confronti di altri colossi dell’intelligenza artificiale come, ad esempio, OpenAI. Solo il concorrente Amazon con la sua gamma di dispositivi potenziati da Alexa, estremamente diffusa a livello globale, è in grado di fare altrettanto.