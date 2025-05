Redmi A5, novità da Xiaomi: lo smartphone è già in sconto a 72€

Redmi A5 è appena stato presentato da Xiaomi ed è già in sconto su Amazon. Trovi il nuovo smartphone in offerta a soli 72 euro nella versione 3/64 GB (invece di 89 euro) e a 84 euro in quella 4/128 GB (invece di 109 euro). È la scelta perfetta se stai cercando un telefono economico, ma che sappia garantire l’accesso a tutte le funzionalità essenziali. Tra i punti di forza vale la pena citare la tecnologia Wet Touch che permette di interagire con lo schermo anche se le dita sono bagnate.

Xiaomi presenta Redmi A5: è già in offerta

Integra un display da 6,88 pollici molto ampio con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, perfetto per lo streaming, il processore octa core UNISOC T7250, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 32 megapixel potenziata dall’AI, quella anteriore da 8 megapixel, lettore di impronte digitali, sblocco con riconoscimento facciale, supporto Dual SIM, connettività 4G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, sintonizzatore radio FM, GPS, jack ada 3,5 mm per le cuffie e batteria da 5.200 mAh con autonomia elevata e ricarica USB-C. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi. Dai uno sguardo alla scheda completa per altre informazioni.

Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquista il nuovo smartphone Redmi A5 di Xiaomi al prezzo di soli 72 euro nella versione 3/64 GB o di 84 euro in quella 4/128 GB. Scegli la colorazione che preferisci tra Ocean Blue, Lake Green, Sandy Gold e Midnight Black, la spesa non cambia.

