iPhone 16 Pro Max: top di gamma a prezzo ultra scontato su eBay

Con eBay ci troviamo di fronte a un’altra delle offerte imperdibili dove la qualità viene venduta a prezzo super scontato. Cosa stai aspettando? Lasciati tentare dal top di gamma assoluto di Casa Cupertino. Acquista adesso Apple iPhone 16 Pro Max a soli 1194,90 euro, invece di 1489 euro. Si tratta di un’occasione da non perdere assolutamente.

Puoi prenderla al volo mettendo questo gioiellino nel carrello e inserendo il Coupon PSPRAPR25 nella casella Codici Sconto che trovi alla pagina dei metodi di pagamento. Solo così ottieni questo prezzo ultra scontato, nonostante si tratti dell’eccellenza di Mamma Apple. Questo però non è l’unico vantaggio di acquistarlo su eBay.

Infatti, scegliendo PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi affidarti alle 3 comode rate a tasso zero attivabili in pochissimi click. Inoltre, con eBay hai anche la Garanzia Cliente eBay e il Servizio eBay Premium. Infine, in base alla destinazione indicata prima della conferma, potresti anche beneficiare della consegna gratuita.

iPhone 16 Pro Max: tutto in uno smartphone

Apple iPhone 16 Pro Max è uno smartphone completo, molto più di un telefono smart. La tripla fotocamera professionale è una vera e propria cabina di regia. Foto e filmati hanno una qualità cinematografica, anche se non sei un professionista. Oggi questo gioiellino è tuo a un prezzo stupefacente. Acquistalo subito su eBay a soli 1194,90 euro con PSPRAPR25.

L’ampio display Super Retina XDR da 6,9 pollici ora è più grande grazie all’assenza delle cornici. Tutto è ancora più immersivo. Verrai lanciato al centro dell’azione. Inoltre, la gamma cromatica e il livello dei dettagli sono altissimi. Il processore A18 Pro assicura prestazioni incredibili e una gestione dell’efficienza energetica davvero impeccabile.

Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa offerta speciale su eBay. Ordinalo adesso a soli 1194,90 euro, invece di 1489 euro.