Google I/O 2026 inizia oggi alle 19 ora italiana, dove guardarlo

Il keynote inaugurale di Google I/O 2026 inizia oggi, 19 maggio, alle 19:00 ora italiana. Due giorni di annunci su AI, Android, Chrome e Cloud, con gli aggiornamenti più importanti dell’anno, inclusi nuovi strumenti per il cosiddetto “vibe coding”. Dopo le settimane di annunci che abbiamo raccontato (Gemini su Mac, Personal Intelligence, auto browse in Chrome, TPU 8, AI Overview in Gmail, Gemma 4), Google I/O è il palco dove tutto viene messo insieme.

Come seguire Google I/O 2026 in diretta: orari, streaming e novità attese

Il keynote principale parte alle 19:00 ora italiana e durerà circa un’ora e tre quarti. Si può guardare in streaming sul sito Google I/O e sul canale YouTube ufficiale di Google. Disponibile anche uno stream in lingua dei segni americana.

Il Developer Keynote segue dalle 22:30 alle 23:45 ora italiana. Le sessioni dedicate, coe “Novità in Android,” “Novità in Google AI,” “Novità in Chrome”, saranno trasmesse sul canale YouTube Google For Developers.

Cosa aspettarsi?

Google ha già mostrato molto questo mese all’Android Show: I/O Edition, il Googlebook, Gemini Intelligence, Android Auto aggiornato, funzionalità creator per Android 17, emoji 3D, nuove funzioni Chrome e uno strumento per combattere lo scorrimento compulsivo. Ma i piatti forti sono stati riservati per I/O.

Le sessioni copriranno: miglioramenti prestazionali di Android 17 (che ha raggiunto la stabilità di piattaforma il mese scorso e dovrebbe essere rilasciato intorno a giugno), nuove funzionalità per app media e fotocamera, funzionalità desktop, e il lavoro di Google su capacità multimodali dei modelli, generazione media e robotica.

Il coding agentico è l’area dove un po’ tutti si aspettano gli annunci più importanti, dopo auto browse su Chrome Enterprise e le Skill per i prompt Gemini, Google potrebbe presentare strumenti che portano gli agenti AI direttamente nell’ambiente di sviluppo.