HUAWEI WATCH GT 5 da 46mm al 30% in meno è un best buy assoluto

Se vuoi metterti al polso uno dei migliori smartwatch in commercio al prezzo più basso finora registrato dai un’occhiata a questa promozione spettacolare. In questo momento su Amazon puoi acquistare il mitico HUAWEI WATCH GT 5 da 46 mm a soli 104,94 euro, anziché 149 euro.

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HUAWEI WATCH GT 5 da 46 mm al minimo storico

Il HUAWEI WATCH GT 5 è uno smartwatch elegante chi ricorda lo stile analogico ma che garantisce prestazioni smart eccellenti. Ha un peso di appena 48 grammi, uno spessore di soli 10,7 mm è un display rotondo da 1,43 pollici con cassa da 46 mm. Ha il GPS integrato per tracciare in modo preciso i tuoi percorsi e una batteria che dura 9 giorni di utilizzo standard e 14 giorni con il risparmio energetico.

Potrai avvalerti di oltre 100 modalità di allenamento per tenerti in forma con diverse attività che gli vengono rilevate in automatico. È in grado di monitorare il battoto cadiaco, il sonno, la salute femminile e gode di un’interfaccia ottimizzata con app colorate e schede semplificate. Inoltre grazie ai microfoni integrati con altoparlante puoi rispondere e fare chiamate direttamente dal polso. Senza dimenticare che è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità.

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