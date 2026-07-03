Un robot da 8.000 dollari piega i vestiti e pulisce casa

Il sogno di chi odia piegare il bucato ha un prezzo: 7.999 dollari. O 449 dollari al mese in abbonamento. Si chiama Isaac-1, lo produce l’americana Weave Robotics, e fa le faccende domestiche, come raccogliere i vestiti sporchi, svuotare i cesti della biancheria, piegare e riporre il bucato, rifare i letti, rimettere cuscini e coperte al loro posto, raccogliere giocattoli, scarpe e oggetti sparsi per la casa.

Si muove su ruote e lavora in autonomia. Quando non riesce a completare un compito, un teleoperatore umano prende il controllo a distanza per finirlo.

Cosa fa il robot Isaac-1

Isaac-1 è un assistente domestico pensato per mantenere la casa in ordine. Le funzionalità disponibili al debutto rappresentano solo il punto di partenza: l’azienda prevede di aggiungerne altre tramite aggiornamenti software, fino ad arrivare a gestire anche l’intero ciclo del bucato, dal caricamento della lavatrice allo svuotamento dell’asciugatrice.

Il proprietario controlla Isaac-1 da un’app mobile, dove può richiedere o programmare compiti. Per le faccende quotidiane di base, il robot lavora autonomamente. Per i compiti più complessi o quando qualcosa va storto, un teleoperatore umano prende il controllo per garantire che il lavoro venga completato.

È un approccio ibrido e pragmatico. I robot completamente autonomi nelle case sono ancora lontani dal funzionare in modo affidabile. Un teleoperatore che interviene quando serve è il compromesso da accettare.

Disponibilità e prezzi

I preordini sono già aperti, al prezzo di 7.999 dollari o 449 dollari al mese in abbonamento. Le consegne inizieranno negli USA questo autunno.

Il mercato dei robot domestici sta prendendo sempre più forma. Genesis AI, la startup francese finanziata dall’ex CEO di Google Eric Schmidt, prepara Eno, il robot senza testa, destinato prima alle fabbriche e poi alle case. Amazon ha Proteus nei magazzini. A Hong Kong, il robot Xiao Gai gestisce un negozio da solo.

Isaac-1 è tra i primi a puntare direttamente al consumatore domestico con un prodotto preordinabile e un prezzo, caro, ma concreto. La domanda è se 8.000 dollari per un robot che piega il bucato e rifà il letto siano un investimento o un lusso. Per una famiglia con due genitori che lavorano e tre figli che lasciano calzini ovunque, la risposta potrebbe essere diversa da quella di chi vive da solo.