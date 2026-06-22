Robot gestisce negozio a Hong Kong, vende snack e medicine

Un metro e settanta di altezza. Parla più lingue e lavora 24 ore su 24. Non prende ferie, e naturalmente non si ammala. Si chiama Xiao Gai, è un robot umanoide costruito dalla cinese Galbot, e gestirà da solo un intero negozio a Hong Kong, il primo del genere nella città.

Il negozio è un chiosco mobile sempre aperto, situato sul lungomare di Hung Hom. Xiao Gai riempie gli scaffali, prende gli articoli, gestisce le casse e chiacchiera con i clienti. Vende snack e medicinali da banco.

Xiao Gai è il robot che gestisce un negozio da solo: Galbot ne vuole aprire 100

Secondo la Hong Kong Investment Corporation, che finanzia il progetto, è il segnale che l’AI sta entrando nella vita quotidiana delle persone in modi più tangibili. Galbot prevede che la novità aumenterà il traffico pedonale nella zona fino al 40% e pianifica di aprire altri 100 negozi gestiti da robot in dieci città.

Cosa potrebbe andare storto?

La lista è lunga. All’inizio dell’anno, un video virale mostrava un robot da ristorante che impazziva improvvisamente, lanciando stoviglie ovunque mentre i dipendenti cercavano di fermarlo. Un agente AI messo a gestire un intero bar a Stoccolma ha esaurito quasi tutto il budget in un mese, commettendo errori come ordinare 3.000 guanti in lattice.

Un robot che gestisce un negozio da solo, senza supervisione umana, 24 ore su 24, è un esperimento dall’esito incerto. Ma forse è proprio il rischio del disastro a rendere il negozio attraente. La gente andrà a vedere il robot che lavora, e tornerà a vedere il video del robot che sbaglia.

Tutti pazzi per i robot

I robot sono già una presenza consolidata nei magazzini, nei centri logistici e negli aeroporti. Japan Airlines sta sperimentando il loro utilizzo per la gestione dei bagagli a Haneda, mentre Amazon e altre aziende investono da anni nell’automazione delle operazioni interne. Il progetto di Hong Kong porta però questo modello in uno spazio completamente diverso: il negozio al dettaglio, dove il robot non affianca il personale, ma lo sostituisce del tutto. Bisogna vedere se i clienti preferiranno comprare snack da un robot o dal ragazzo del minimarket che conosce il loro nome.