Amazon progetta chip custom per dispositivi Echo e Fire TV

Durante un’intervista rilasciata a CNBC, Panos Panay (Vice Presidente della divisione hardware e servizi) ha confermato che Amazon progetterà i chip per i futuri dispositivi Echo e Fire TV. Un piccolo assaggio è arrivato con i nuovi Echo Dot Max, Studio, Show 8 e Show 11 annunciati a fine settembre 2025. L’azienda di Seattle ha inoltre avviato lo sviluppo di gadget AI.

Progettazione in collaborazione con Alchip?

Fin dai primi prodotti, Amazon ha sempre utilizzato processori di terze parti, principalmente quelli di MediaTek. Nella recente Fire TV Stick HD (2026) è ad esempio presente un MediaTek MT8698D (quad core a 1,7 GHz). In alcuni Echo Show ci sono invece chip di Amlogic.

I nuovi Echo Dot Max, Studio, Show 8 e Show 11 integrano i chip AZ3 e AZ3 Pro. Come si può intuire dal nome sono stati progettati da Amazon. Possono eseguire i modelli AI direttamente sul dispositivo, senza accesso al cloud. Ciò permette di velocizzare le risposte di Alexa+ (disponibile in Italia da metà aprile) e di garantire una maggiore privacy.

Panos Panay ha confermato che i chip custom verranno utilizzati per i futuri dispositivi (insieme a quelli di terze parti, tra cui Qualcomm). Non solo Echo, ma anche Fire TV, Kindle, Blink e Ring. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Amazon collaborerà con Alchip. L’azienda di Seattle seguirà quindi la strategia di Apple per ottenere una stretta integrazione tra hardware e software.

Su alcuni dei dispositivi più critici al momento, la nostra attenzione è rivolta ai chip end-to-end perché, se si desidera davvero quella connessione hardware e software, e se vogliamo offrire alle persone questa esperienza ambientale in casa nel modo più sicuro possibile, dobbiamo assolutamente pensare all’integrazione end-to-end dell’hardware.

Panay ha inoltre confermato che sono in sviluppo diversi gadget AI. È stata già stabilita una roadmap, quindi il lancio sul mercato potrebbe avvenire entro fine 2026. Non ha fornito nessun dettaglio, ma sembra che non avranno né schermo, né app. Gli utenti interagiranno solo con Alexa+.