Echo Dot Max, Studio, Show 8 e 11: tutti i dettagli

Durante l’evento di ieri pomeriggio, Amazon ha svelato quattro nuovi dispositivi Echo. I due smart speaker Echo Dot Max e Echo Studio offrono una migliore qualità audio rispetto alla precedente generazione, mentre i due smart display Echo Show 8 e Echo Show 11 hanno un design aggiornato. Tutti supportano Alexa+ (non ancora disponibile in Italia).

Echo Dot Max

Echo Dot Max è praticamente la versione premium di Echo Dot. Conserva la forma sferica, ma ha un diametro maggiore (circa 10,8 centimetri) e i pulsanti per volume e disattivazione microfoni sono frontali, così come l’anello luminoso che indica il funzionamento. All’interno ci sono due altoparlanti (un tweeter da 0,8″ e un woofer da 2,5″) che, sfruttando il processore Z23, offrono un audio ad alta qualità.

La connettività è garantita dai chip Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. È integrato anche un hub per la smart home compatibile con Zigbee, Matter e Thread, quindi è possibile controllare migliaia di dispositivi tramite i comandi vocali e l’app Alexa. Gli utenti possono creare un sistema home theater collegando altri Echo Dot Max e dispositivi Fire TV compatibili. Ci sono infine quattro sensori: luce ambientale, temperatura, accelerometro e rilevamento presenza.

Può essere già ordinato su Amazon in tre colorazioni: grafite, ametista e bianco ghiaccio. Le spedizioni inizieranno il 29 ottobre. Il prezzo è 109,99 euro.

Echo Studio

Echo Studio è il “fratello maggiore” di Echo Dot Max. È lo smart speaker più avanzato della serie. Ha lo stesso design di Echo Dot Max, ma è più grande (circa 15 centimetri di diametro) perché integra quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos: un woofer da 3,5″ e tre full-range da 1,5″. In questo caso è presente il processore Z23 Pro.

Le altre specifiche e le funzionalità sono in comune con Echo Dot Max. Può essere già ordinato su Amazon nella colorazione grafite. Le spedizioni inizieranno il 29 ottobre. Il prezzo è 239,99 euro.

Echo Show 8

Il nuovo Echo Show 8 ha un design aggiornato rispetto al precedente modello. Si notano chiaramente la maggiore dimensione degli altoparlanti (un woofer da 2,8″ e due full-range) e le cornici più sottili intorno allo schermo da 8,7 pollici (1340×800 pixel) che usa una tecnologia touch in-cell e un pannello LCD con angoli di visione più ampi e una maggiore luminosità.

Lo smart display integra il processore Z23 Pro, chip Wi-Fi 6E, una fotocamera frontale da 13 megapixel con inquadratura automatica e un hub per la smart home compatibile con Zigbee, Matter e Thread. Ci sono inoltre i pulsanti per volume, disattivazione microfoni/fotocamera e due sensori (rilevamento di presenza e temperatura).

Può essere già ordinato su Amazon nelle colorazioni grafite e bianco ghiaccio. Le spedizioni inizieranno il 12 novembre. Il prezzo è 199,99 euro.

Echo Show 11

Echo Show 11 è una novità assoluta, in quanto è il primo smart display con schermo da 11,95 pollici (1920×1200 pixel). Echo Show 10 rimane ancora in vendita, ma potrebbe essere sostituito dal nuovo modello.

Tutte le altre specifiche sono in comune con Echo Show 8. Può essere già ordinato su Amazon nelle colorazioni grafite e bianco ghiaccio. Le spedizioni inizieranno il 12 novembre. Il prezzo è 239,99 euro.

Su tutti i dispositivi Echo è installato Vega OS e tutti supportano Alexa+. La versione avanzata dell’assistente digitale è ancora un’esclusiva per gli utenti statunitensi. Non è noto quando arriverà in Italia.