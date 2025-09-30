 Echo, Fire TV, Blink e Ring: tutti i dispositivi presentati da Amazon
Diamo uno sguardo a tutti i nuovi dispositivi presentati oggi da Amazon: molte new entry per i cataloghi Echo, Fire TV, Blink e Ring.
Amazon ha annunciato oggi oltre una dozzina di nuovi dispositivi, in occasione dell’evento Devices & Services. L’appuntamento non ha deluso le aspettative, con il lancio di prodotti che incarnano la visione del gruppo per quanto riguarda smart home, intrattenimento domestico e videosorveglianza: smart speaker e smart display con Alexa (e Alexa+), televisori, una Fire TV Stick inedita, telecamere per la sorveglianza della casa e videocitofoni. Diamo uno sguardo alle loro caratteristiche principali e ai prezzi.

Echo Dot Max, smart speaker e smart display

Partiamo da Echo Dot Max, smart speaker evoluto in termini di qualità sonora. È in grado di riprodurre bassi tre volte più intensi rispetto al modello Echo Dot di quinta generazione, generando un suono che riempie la stanza e si adatta automaticamente allo spazio. Progettato da zero, integra un sistema audio a due vie, con un woofer ad alta escursione ottimizzato per le frequenze profonde e un tweeter personalizzato per quelle alte. È proposto a 109,99 euro.

Il nuovo Echo Dot Max

Echo Studio è il 40% più piccolo rispetto al modello originale e, stando a quanto dichiarato da Amazon, offre la migliore qualità audio disponibile in uno smart speaker di queste dimensioni. Combina un potente woofer ad alta escursione con tre driver full-range posizionati in modo ottimale, per creare un suono immersivo. Supporta l’audio spaziale e Dolby Atmos, in un design moderno e sferico, realizzato con materiali di alta qualità. La copertura in tessuto è stata realizzata in maglia 3D. Sarà disponibile a 239,99 euro.

Il nuovo Echo Studio

È possibile collegare fino a cinque Echo Studio o Echo Dot Max con Fire TV Stick compatibili per creare in pochi minuti un sistema audio surround per la casa. Alexa Home Theater permette di connetterli in modo semplice, configurandoli in automatico e sintonizzandoli in base alla stanza.

Passiamo agli smart display: il primo è Echo Show 8. Il design cambia rispetto al passato. Lo schermo può contare sulla tecnologia touch in-cell per un’esperienza visiva ottimizzata, da qualsiasi angolazione e in ogni condizione di luce. Per entrambi i modelli c’è un’architettura sonora rinnovata con altoparlanti stereo frontali e woofer personalizzato con supporto all’audio spaziale. La versione più piccola sarà messa in vendita a 199,99 euro.

Il nuovo Echo Show 8

Come si può intuire dal nome, su Echo Show 11 aumenta la diagonale del pannello. Il resto delle caratteristiche e delle specifiche rimane invariato. In questo caso, il prezzo è fissato al lancio in 239,99 euro.

Il nuovo Echo Show 11

I nuovi smart speaker sono già in vendita, ma in preordine, con le consegne previste dal 29 ottobre. Bisognerà aspettare invece un po’ di più per gli smart display, disponibili dal 12 novembre.

Le nuove Fire TV e la Fire TV Stick SELECT

Focus sull’intrattenimento domestico con i nuovi televisori di Amazon. Il primo che passiamo in rassegna è Fire TV Serie 2 (2nd Gen), disponibile con diagonali da 32 a 40 pollici. Integra un pannello HD con cornici ultrasottili e un processore quad core più veloce rispetto al passato, per prestazioni migliori. Ci sono poi la tecnologia OmniSense e la funzione che mette in risalto i dialoghi. Si parte da 279,99 euro per il modello più piccolo.

La nuova Fire TV Serie 2 (2nd Gen)

Fire TV Serie 4 (2nd Gen) incrementa la risoluzione del pannello al 4K ed è venduto nelle diagonali da 43, 50 e 55 pollici. Il resto delle caratteristiche rimane invariato. In questo caso i prezzi partono da 499,99 euro.

La nuova Fire TV Serie 4 (2nd Gen)

Amazon alza l’asticella con Fire TV Omni QLED (2nd Gen). Tra i punti di forza ci sono il display più luminoso de 60% rispetto al passato, quasi il doppio delle zone di local dimming, Dolby Vision,  HDR10+ Adaptive e un processore aggiornato. Regola automaticamente i colori in base all’illuminazione della stanza può accendersi da solo quando si entra (sempre con OmniSense). Quando ci si allontana, si spegne risparmiano energia o visualizza foto e opere d’arte. Non manca nemmeno il supporto all’interazione con Alexa. Le versioni disponibili sono da 50, 55 e 65 pollici, si parte da 699,99 euro.

La nuova Fire TV Omni QLED (2nd Gen)

New entry anche nel catalogo delle chiavette per lo streaming con Fire TV Stick 4K SELECT. Supporta la tecnologia HDR10+, ha in dotazione un nuovo sistema operativo ed è compatibile con il cloud gaming di servizi come Xbox e  Luna. Debutta al prezzo di 54,99 euro.

La nuova Fire TV Stick 4K SELECT

I televisori sono già al day one, in vendita da subito. Per la Fire TV Stick 4K Select inizia oggi il preordine con spedizioni da metà ottobre.

Il marchio dedicato alla videosorveglianza amplia la propria offerta con Blink Mini 2K+. Alimentata a filo, è piccola  e integra funzionalità smart al prezzo altamente di 44,99 euro. Può essere utilizzata anche all’esterno, grazie all’adattatore di alimentazione resistente alle intemperie (venduto separatamente).

La nuova Blink Mini 2K+

Progettata per l’outdoor, la videocamera esterna con proiettore è proposta a 94,99 euro. Wireless, versatile e facile da installare, monta un faretto LED da 700 lumen che si attiva quando rileva un movimento. La batteria ha una durata che arriva a due anni.

La nuova videocamera esterna Blink con proiettore

Altra novità, Blink Arc combina due videocamere Mini 2K+ in un’unica inquadratura panoramica unificata, alimentandole da una sola fonte, senza la complessità tipica delle configurazioni multi-camera. È pensata per coprire ampi spazi interni o esterni. Al debutto costa 99,99 euro.

La nuova videocamera Blink Arc

Per quanto riguarda la disponibilità, tutti i modelli sono in preordine da oggi con le spedizioni previste da metà ottobre.

Le novità del catalogo Ring

Ring Wired Doorbell Pro integra la tecnologia Retinal 4K per catturare dettagli con precisione sfruttando anche un avanzato tuning AI. È un videocitofono cablato con zoom potenziato fino a 10x, sistema Low-Light Sight, visione notturna e rilevamento del movimento 3D. Debutta al prezzo di 249,99 euro.

Il nuovo Ring Wired Doorbell Pro

Più economico, Ring Wired Doorbell Plus è la variante con Retinal 2K, Low-Light Sight, Adaptive Night Vision e zoom potenziato fino a 4x. È in preordine da oggi a 179,99 euro.

Il nuovo Ring Wired Doorbell Plus

Ring Floodlight Cam Pro protegge e illumina gli spazi esterni con faretti da 2000 lumen, ideali per vialetti, giardini e confini di proprietà. Debutta a 279,99 euro.

La nuova Ring Floodlight Cam Pro

Tecnologia Retinal 4K anche per Ring Outdoor Cam Pro, videocamera da esterno che tiene sotto controllo l’ambiente outdoor intorno alla casa. Amazon la propone a 199,99 euro.

La nuova Ring Outdoor Cam Pro

Concludiamo la lunga carrellata con Ring Indoor Camera Plus. In questo caso integra la tecnologia Ring Retinal 2K. È in vendita al prezzo di 59,99 euro.

La nuova Ring Indoor Camera Plus

Sono tutti in preordine da oggi con le consegne previste a partire da metà ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 set 2025

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
30 set 2025
