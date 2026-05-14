Oral-B iO 9 Edizione Limitata con custodia a metà prezzo solo su Amazon

Hai deciso di acquistare uno spazzolino elettrico per avere un’igiene dentale migliore ogni giorno ma non sei riuscito ancora a trovare quello più adatto alle tue esigenze? Allora dai un’occhiata a questa promozione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il magnifico Oral-B iO 9 Edizione Limitata a 199,92 euro, anziché 399,99 euro.

In questo momento c’è uno sconto del 50% che taglia drasticamente il prezzo e lo riporta al minimo storico finora registrato su Amazon. Anche se il prezzo è significativo siamo di fronte a uno dei migliori spazzolini elettrici in circolazione che cambierà totalmente il tuo modo di spazzolare i denti. Puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Oral-B iO 9 Edizione Limitata: non ha rivali

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 9 non ha assolutamente rivali ed ecco perché con questo sconto è da prendere velocemente. Gode di tecnologia avanzate che ti permetteranno di scegliere il modo in cui spazzole i denti e nello stesso tempo evitare di rovinare le gengive. Ha ben 7 modalità di pulizia e un display interattivo a colori che ti guida in tempo reale mentre spazzoli i denti per non tralasciare nulla.

È dotato di un sensore della pressione che ti avvisa con una vibrazione e con una luce se eserciti troppa forza. E ha un timer che ti aiuta a capire quando cambiare zona di spazzolamento. La testina rotonda arriva dappertutto e in appena una settimana riuscirai a vedere la differenza rispetto a uno spazzolino tradizionale. Ha un’ottima batteria che dura circa due settimane e in confezione troverai il suo caricatore e una custodia da viaggio.

Approfitta anche tu di questa ottima promozione prima che scada. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Oral-B iO 9 Edizione Limitata a 199,92 euro, anziché 399,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.