Fire TV Stick HD (2026) con Alexa+ disponibile con lo sconto

Come previsto circa un mese fa, gli utenti italiani possono acquistare da oggi la nuova Fire TV Stick HD (2026). Rispetto alla prima generazione ci sono diversi miglioramenti in termini di design e prestazioni, ma anche una novità sicuramente poco apprezzata dai più “smanettoni”. Il prezzo scontato è tuttavia molto invitante.

Nuova Fire TV Stick HD già in offerta

La nuova Fire TV Stick HD ha un design più elegante rispetto al primo modello. Ha una forma meno tozza con angoli arrotondati e una larghezza inferiore (21,1 millimetri), quindi è più facile l’inserimento nella porta HDMI della TV, quando ci sono altri cavi o dispositivi collegati. Sul lato è ora presente una porta USB Type-C (invece della micro USB) che può essere usata per l’alimentazione dalla TV (nella confezione non è presente l’alimentatore).

Molte specifiche non sono cambiate rispetto alla prima generazione: processore octa core a 1,7 GHz, 8 GB di storage, risoluzione full HD (1080p), supporto HDR10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9, AC-3 e E-AC-3. Le novità sono Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, supporto AV1 e E-AC3_JOC. Ovviamente, come indica il nome, consente solo lo streaming video fino a risoluzione full HD.

Le novità software sono due. La prima è Alexa+, versione potenziata dell’assistente digitale. L’accesso anticipato è gratuito. Successivamente costerà 22,99 euro/mese, ma sarà inclusa nell’abbonamento Prime. La seconda novità è Vega OS (presente anche sulla Fire TV Stick 4K Select).

Per la maggioranza degli utenti non cambia nulla. Quelli più esperti non potranno più sfruttare il sideloading delle app Android, in quanto il nuovo sistema operativo è basato su Linux. È possibile installare solo le app distribuite da Amazon. L’azienda di Seattle sviluppa ancora Fire OS, ma sembra riservato alle smart TV.

Il prezzo di listino è 49,99 euro, ma si può approfittare dello sconto attuale e pagare solo 34,99 euro. Le consegne inizieranno il 3 giugno. Il modello di prima generazione è ancora in vendita a 44,99 euro.