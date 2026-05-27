Amazon Fire OS 16 (Android 16) solo per smart TV?

Come è noto, sulle nuove Fire TV Stick è installato Vega OS (che non permette il sideloading delle app). Amazon non ha tuttavia abbandonato Fire OS. La documentazione riservata agli sviluppatori conferma il futuro arrivo della versione basata su Android 16.

Fire OS 16 solo per smart TV?

Vega OS è stato inizialmente introdotto (quasi di nascosto) nel 2023 con lo smart display Echo Show 5. Il sistema operativo è basato su Linux, quindi non possono essere installate le app Android tramite sideloading (incluse quelle usate per lo streaming pirata), ma solo quelle distribuite direttamente da Amazon. Offre però prestazioni superiori.

Ecco perché è stato scelto per le Fire TV 4K Stick Select e Fire TV Stick HD (2026) (il modello precedente è ancora in vendita), dispositivi economici con componenti hardware di fascia bassa.

Sul sito dedicato agli sviluppatori è scritto che tutte le future Fire TV Stick avranno Vega OS. Contrariamente a quanto ipotizzato, Amazon continua lo sviluppo di Fire OS. Circa due mesi fa aveva annunciato una nuova smart TV con Fire OS 14 basato su Android 14.

La documentazione riservata agli sviluppatori conferma il futuro arrivo di Fire OS 16 basato su Android 16. L’azienda di Seattle ha quindi deciso di “seguire” il rilascio delle nuove versioni da parte di Google. In passato c’era un gap di due o tre anni tra una nuova versione di Android e una nuova versione di Fire OS. Prima di Fire OS 14 era stato rilasciato Fire OS 8 basato su Android 11.

Quasi certamente anche Fire OS 16 sarà un’esclusiva delle smart TV, in quanto integrano chip più avanzati. Rimane però un piccola speranza. Amazon potrebbe installare Fire OS 16 sul prossimo Fire TV Cube (quarta generazione), il dispositivo più potente della famiglia.