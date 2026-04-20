Fine del sideloading sulle Fire TV Stick: il messaggio di Amazon

La scorsa settimana, Amazon ha presentato il nuovo modello di Fire TV Stick HD: è già presente anche sulla versione italiana dell’e-commerce, ma non ancora acquistabile. Al di là del lancio e delle sue caratteristiche inedite (che vedremo più avanti), è interessante segnalare che si tratta dell’ennesimo giro di vite nei confronti del sideloading delle app, in questo caso bloccato in partenza.

Fire TV Stick HD con Vega OS, addio sideloading

Si tratta infatti del secondo dispositivo della gamma basato sulla piattaforma Vega OS, dopo il Fire TV Stick 4K Select lanciato in autunno. Questo, a differenza di quanto avveniva con il sistema derivato da Android, non permette di caricare le applicazioni da fonti esterne allo store ufficiale. Ecco quanto si legge nella scheda del prodotto.

Per una maggiore sicurezza, questo dispositivo impedisce l’installazione di app da fonti sconosciute (o sideloading). Solo le app dell’Amazon Appstore per Fire TV sono disponibili per il download.

Amazon giustifica la scelta come necessaria per garantire una maggiore sicurezza, ma sappiamo bene che tra gli obiettivi c’è anche quello di impedire il funzionamento delle app pirata. La posizione ufficiale dell’azienda è riportata in un approfondimento dedicato che abbiamo pubblicato nei mesi scorsi su queste pagine.

Cosa cambia nel nuovo modello (e cosa non c’è più)

A proposito della nuova Fire TV Stick HD, oltre a Vega OS il modello introduce anche la porta USB-C con supporto all’assorbimento dell’energia direttamente dal televisore e la connettività Wi-Fi 6. È inoltre compatibile con Alexa+, da pochi giorni disponibile in Italia.

Dalla confezione sono scomparsi sia l’alimentatore sia la prolunga HDMI e il prezzo di 49,99 euro è più alto rispetto a quello del predecessore (44,99 euro). Immaginiamo che quest’ultimo non rimarrà in vendita ancora per molto. Ricordiamo infine che la gamma Fire TV Stick è oggetto di una nuova class action negli Stati Uniti.