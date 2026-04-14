Smart TV QLED 4K da 65" a meno di 500€? Solo su Amazon ora

Oggi puoi assicurarti la qualità del cinema a casa tua per gustarti film, serie tv ed eventi sporti alla massima qualità possibile e con un’immersività incredibile. Infatti, la Smart TV TCL 65T8C, con tecnologia QLED 4K Ultra HD e 65 pollici di display senza cornici, è in offerta a meno di 500 euro! Cosa stai aspettando? Acquistala su Amazon a soli 494 euro, invece di 699 euro! Si tratta di un’offerta speciale che sta andando a ruba.
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- ritiro del vecchio tv con consegna a casa in una stanza scelta;
- configurazione del nuovo tv e ritiro del vecchio, a 0 euro anziché 15 euro;
- installazione a muro e configurazione del nuovo tv con ritiro del vecchio a 0 euro anziché 40 euro.
TCL 65T8C TV QLED 4K HDR Ultra HD da 65″, QLED TV con tecnologia Google TV (Dolby Vision e Atmos, Motion Clarity Pro a 144 Hz, FreeSync, audio Onkyo 2.1, compatibile con Google Assistant)
La tecnologia di questo nuovo televisore parla chiaro! Schermo QLED dai colori autentici e dalle immagini realistiche con dettagli incredibili grazie al 4K HDR PRO combinato con Quantum DOT.
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