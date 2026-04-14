 Smart TV QLED 4K da 65" a meno di 500€? Solo su Amazon ora
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Smart TV QLED 4K da 65" a meno di 500€? Solo su Amazon ora

Può una Smart TV QLED 4k da 65 pollici di ultima generazione costare meno di 500€? Sì, solo su Amazon adesso e sta andando a ruba.
Smart TV QLED 4K da 65
Tecnologia Tv Monitor
Può una Smart TV QLED 4k da 65 pollici di ultima generazione costare meno di 500€? Sì, solo su Amazon adesso e sta andando a ruba.

Oggi puoi assicurarti la qualità del cinema a casa tua per gustarti film, serie tv ed eventi sporti alla massima qualità possibile e con un’immersività incredibile. Infatti, la Smart TV TCL 65T8C, con tecnologia QLED 4K Ultra HD e 65 pollici di display senza cornici, è in offerta a meno di 500 euro! Cosa stai aspettando? Acquistala su Amazon a soli 494 euro, invece di 699 euro! Si tratta di un’offerta speciale che sta andando a ruba.

Acquista la TCL QLED 4K 65″

Con Amazon puoi addirittura approfittare subito dell’ottimo prezzo e pagare un po’ alla volta grazie ai pagamenti rateali in 5 rate da soli 98,95 euro a tasso zero. Nessun modulo da compilare né approvazioni da attendere. Selezioni questa opzione prima di aggiungere al carrello la tua nuovissima smart tv e il gioco è fatto. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti Prime e hai anche inclusi, a costo zero, a scelta:

  • disimballaggio gratuito, a 0 euro anziché 6 euro che include la rimozione dell’imballaggio e il ritiro del vecchio televisore;
  • ritiro del vecchio tv con consegna a casa in una stanza scelta;
  • configurazione del nuovo tv e ritiro del vecchio, a 0 euro anziché 15 euro;
  • installazione a muro e configurazione del nuovo tv con ritiro del vecchio a 0 euro anziché 40 euro.

TCL 65T8C TV QLED 4K HDR Ultra HD da 65

TCL 65T8C TV QLED 4K HDR Ultra HD da 65″, QLED TV con tecnologia Google TV (Dolby Vision e Atmos, Motion Clarity Pro a 144 Hz, FreeSync, audio Onkyo 2.1, compatibile con Google Assistant)

494,74699,00€-29%
Vedi l’offerta

La tecnologia di questo nuovo televisore parla chiaro! Schermo QLED dai colori autentici e dalle immagini realistiche con dettagli incredibili grazie al 4K HDR PRO combinato con Quantum DOT.

{title}

Acquista la TCL QLED 4K 65″

Accedi a tutte le piattaforme di streaming live e on demand grazie a Google TV. Guarda tutti i canali in chiaro grazie alla compatibilità con il DVB-T2. Approfitta ora dell’offerta su Amazon. Acquista adesso la TCL Smart TV 4K QLED 65″ a soli 494 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

D'oro e con la bandiera USA: come sarà lo smartphone di Trump

D'oro e con la bandiera USA: come sarà lo smartphone di Trump
Smartphone e Tablet al miglior prezzo con Coupon su eBay

Smartphone e Tablet al miglior prezzo con Coupon su eBay
Iliad Domotica è l'offerta da 1,99€ al mese per una casa smart

Iliad Domotica è l'offerta da 1,99€ al mese per una casa smart
A questo prezzo su eBay il Samsung Galaxy S25 Edge ha senso

A questo prezzo su eBay il Samsung Galaxy S25 Edge ha senso
D'oro e con la bandiera USA: come sarà lo smartphone di Trump

D'oro e con la bandiera USA: come sarà lo smartphone di Trump
Smartphone e Tablet al miglior prezzo con Coupon su eBay

Smartphone e Tablet al miglior prezzo con Coupon su eBay
Iliad Domotica è l'offerta da 1,99€ al mese per una casa smart

Iliad Domotica è l'offerta da 1,99€ al mese per una casa smart
A questo prezzo su eBay il Samsung Galaxy S25 Edge ha senso

A questo prezzo su eBay il Samsung Galaxy S25 Edge ha senso
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
14 apr 2026
Link copiato negli appunti