 Spotify down il 19 giugno: tutti gli aggiornamenti
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Spotify down il 19 giugno: tutti gli aggiornamenti

Tutti gli aggiornamenti sul down di Spotify del 19 giugno: molti (compreso il sottoscritto) non riescono a riprodurre i contenuti.
Spotify down il 19 giugno: tutti gli aggiornamenti
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Tutti gli aggiornamenti sul down di Spotify del 19 giugno: molti (compreso il sottoscritto) non riescono a riprodurre i contenuti.
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Ci sono problemi per Spotify, molti utenti stanno segnalando il down della piattaforma. Da un test appena effettuato possiamo confermare che, provando a far partire un qualsiasi contenuto, compare il messaggio Riproduzione non riuscita. Ecco lo screenshot.

Il messaggio di errore mostrato da Spotify durante il down

Il down di Spotify del 19 giugno 2026

Non sappiamo quale sia la causa, ma sono tanti anche i feedback inviati al portale Downdetector. Forse, anche i server della piattaforma soffrono il caldo torrido di questi giorni. Aggiorneremo questo articolo non appena ci saranno novità.

Il down di Spotify del 19 giugno 2026 fotografato da Downdetector

Aggiornamento (19 giugno 2026, ore 14:42)

Aumenta in modo piuttosto veloce il numero delle segnalazioni. Lo stesso vale per i post condivisi sui social network e accompagnati dall’hashtag #spotifydown. Osservandone la provenienza, sembra trattarsi di un malfunzionamento a livello globale. Qualcuno sostiene che siano interessati solo i podcast, dal nostro test tutti i contenuti sembrano andare un po’ a singhiozzo.

Aggiornamento (19 giugno 2026, ore 14:49)

Feedback ancora in crescita. Abbiamo provato di nuovo e la riproduzione ora funziona correttamente, sia da player web sia da applicazione mobile su Android. Forse sono in corso i lavori per il ripristino, staremo a vedere.

Aggiornamento (19 giugno 2026, ore 15:11)

Come anticipato, inizia a registrarsi una lieve flessione nel numero delle segnalazioni. L’impressione è che, entro breve, potremo tutti tornare ad ascoltare musica e podcast in questo rovente venerdì di fine primavera.

Aggiornamento (19 giugno 2026, ore 15:55)

Tutto risolto, lo streaming di Spotify è tornato a funzionare senza intoppi come sempre. Quella playlist per l’aperitivo di inizio weekend non tradirà.

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.

Pubblicato il 19 giu 2026

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