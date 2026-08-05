Google Drive migliora i video: arrivano i commenti con timestamp

Al minuto 3:47 il colore è sbagliato. , A 7:12 il logo è tagliato. , C’è un problema con l’audio, credo intorno al minuto 12. Chiunque abbia dovuto commentare un video su Google Drive conosce la procedura: annotare il minutaggio, scrivere il feedback a parte e sperare che chi lo riceve trovi il punto giusto. Con i nuovi commenti ancorati alla timeline del video, tutto questo non serve più.

Per aggiungere un commento, ora basta aprire il video su Google Drive sul web, trascinare lo slider al momento che si desidera commentare, cliccare il pulsante commento in alto a destra, scrivere il feedback e postarlo. Un marcatore visivo appare sulla timeline del player. Chi legge il commento clicca il marcatore e salta direttamente a quel frame. Il commento è ancorato al secondo esatto.

Per ora, i commenti con timestamp appaiono come commenti standard a livello di file per chi guarda i video su Android o iOS, la funzionalità completa è solo sul web.

L’altra novità: la protezione contro i ransomware

Nei mesi scorsi, Google Drive per desktop ha aggiunto una funzione di rilevamento ransomware che merita più attenzione di quanta ne abbia ricevuta.

In passato, i servizi di sincronizzazione cloud come Google Drive non potevano distinguere un normale aggiornamento da un attacco ransomware. Se un malware crittografava i file sul computer, Drive interpretava quelle modifiche come legittime e le caricava nel cloud. Così anche la copia nel cloud diventava inutilizzabile.

La soluzione proposta da Google un modello AI addestrato su milioni di campioni ransomware reali, combinato con dati in tempo reale da VirusTotal. Quando l’AI rileva pattern compatibili con un attacco ransomware, Drive blocca la sincronizzazione e avvisa l’utente e gli admin IT.

Dopo il blocco, un workflow di ripristino guida l’utente nella pulizia dell’infezione locale e nel rollback dei file alla versione pulita, fino a 25 giorni prima del punto di attacco.