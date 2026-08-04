 Chat secondarie e le altre novità per i gruppi di WhatsApp
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Chat secondarie e le altre novità per i gruppi di WhatsApp

Annunciate diverse novità per le chat di gruppo su WhatsApp, la più interessante riguarda la possibilità di creare conversazioni secondarie.
Chat secondarie e le altre novità per i gruppi di WhatsApp
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Annunciate diverse novità per le chat di gruppo su WhatsApp, la più interessante riguarda la possibilità di creare conversazioni secondarie.
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Un po’ a sorpresa, Meta ha annunciato alcune novità per le chat di gruppo su WhatsApp. Come sempre, la distribuzione sarà graduale e potrebbero trascorrere alcuni giorni (o settimane) prima che raggiunga tutti gli utenti. Può risultare utile aggiornare l’app all’ultima versione disponibile per accelerare il processo. Vediamo di cosa si tratta.

WhatsApp: le novità annunciate per le chat di gruppo

Il primo cambiamento da segnalare è quello che riguarda i sondaggi. Sono stati migliorati con l’introduzione di tre modifiche ritenute essenziali. La prima è la possibilità di impostare un orario di chiusura e terminare così automaticamente le votazioni quando il tempo scade. La seconda, invece, consente di nascondere i nomi dei votanti in modo che chiunque si senta a suo agio nell’esprimere la propria preferenza. Infine, la terza permette modificare le domande entro 15 minuti dalla loro pubblicazione, se si nota un errore di battitura nel testo o se si rendono necessari chiarimenti.

WhatsApp ha migliorato i sondaggi nelle chat di gruppo

La novità più interessante è però un altra, quella che abilita la creazione delle cosiddette chat secondarie. Sono dei gruppi simili a quelli originali, da generare in una manciata di secondi con pochi tocchi, includendo tutti membri (anziché aggiungerli uno a uno), eliminando poi eventualmente quelli non necessari.

Sono perfette per avviare una conversazione secondaria per programmare una festa a sorpresa, coordinare la logistica di un evento o approfondire un argomento senza intasare la chat principale.

WhatsApp permette di creare le chat secondarie con un tocco

Infine, c’è la citazione @all (@tutti) che inoltra un avviso all’elenco completo dei partecipanti quando ci sono messaggi importanti e urgenti da leggere. Non sarà più necessario inserire i singoli tag. All’interno dei gruppi che superano le 32 persone, questa funzionalità è disponibile solo per gli amministratori, così da evitare confusione.

Ad esempio per comunicare la chiusura della scuola o dell’ufficio, le scadenze di un evento o eventuali cambiamenti ai programmi dell’ultimo minuto.

Fonte: WhatsApp

Pubblicato il 4 ago 2026

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Davide Tommasi
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4 ago 2026
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