 Proton Lumo crea grafici dai fogli di calcolo senza condividere dati
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Lumo di Proton trasforma i fogli di calcolo in grafici

Lumo di Proton trasforma i fogli di calcolo in grafici senza inviare i dati per l'addestramento dell'AI. Come funziona la nuova visualizzazione dati.
Lumo di Proton trasforma i fogli di calcolo in grafici
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Lumo di Proton trasforma i fogli di calcolo in grafici senza inviare i dati per l'addestramento dell'AI. Come funziona la nuova visualizzazione dati.
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Se si ha un foglio di calcolo con i dati finanziari dell’azienda e si vuole trasformare in un grafico, basta caricarlo su ChatGPT o Gemini, ma i dati finanziari finiscono sui server di OpenAI o Google, e potrebbero essere usati per addestrare i modelli. Oppure si può caricare su Lumo di Proton, dove i dati restano crittografati, privati, e non saranno mai usati per l’addestramento.

Proton ha aggiunto la visualizzazione dati a Lumo, il suo assistente AI orientato alla privacy. È possibile caricare fogli di calcolo e dataset grezzi e Lumo li trasforma in grafici e diagrammi personalizzabili, direttamente nella finestra di chat.

Proton Lumo aggiunge i grafici AI, come funziona

Lumo capisce quando una domanda potrebbe aver bisogno di un diagramma per spiegare trend statistici e genera il grafico automaticamente. Inoltre, si possono fare domande di follow-up per modificare i punti dati o cambiare il layout del grafico, sempre nella chat.

Se si preferisce che Lumo non generi grafici automaticamente, si può disattivare la modalità Visualizzazione in Impostazioni > Generali. Ogni grafico generato è scaricabile con un clic sull’icona download.

I casi d’uso

Budget aziendali e previsioni di spesa trasformati in grafici senza esporre i numeri a server esterni. Pipeline di vendita analizzate senza che le liste clienti confidenziali finiscano in dataset di addestramento. Report operativi convertiti in dashboard visive per le review del team. Documenti di testo densi trasformati in riassunti visivi.

In pratica, Lumo punta a fare ciò che fanno ChatGPT e Gemini, con una differenza fondamentale: i dati restano sotto il controllo dell’utente e non vengono utilizzati per addestrare i modelli.

Lumo 2.0

La visualizzazione dati arriva un mese dopo il lancio di Lumo 2.0, che ha aggiunto memoria delle preferenze tra le sessioni, finestra di contesto raddoppiata, multimodalità (immagini e testo con crittografia zero-access), e due varianti: Lite (76% più veloce per compiti semplici) e Max (ragionamento multi-step e problem-solving tecnico).

Lumo è disponibile su web (lumo.proton.me) e su app iOS e Android.

Fonte: Proton

Pubblicato il 4 ago 2026

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