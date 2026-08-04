WhatsApp: strano bug causa la sospensione degli account

Diversi utenti hanno segnalato che non possono più accedere a WhatsApp. Dopo aver aperto l’app viene mostrato un avviso che indica l’impossibilità di usare il servizio di messaggistica. Ciò avviene solitamente se l’utente ha violato i termini del servizio. Meta ha comunicato che si tratta di un bug, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli.

Account sotto revisione senza motivo

Alcuni utenti hanno visto il messaggio “Questo account non può usare WhatsApp” all’avvio dell’app. Viene solitamente mostrato quando non sono rispettati i termini del servizio, ad esempio se l’utente invia messaggi in massa (spam) e segue attività che mettono a rischio la sicurezza di altri utenti (truffe e simili). Potrebbe apparire anche se viene usata un’app non ufficiale.

Altri utenti hanno invece visto la schermata “Account in revisione” che dovrebbe essere mostrata solo quando si tocca il pulsante “Richiedi revisione“. Per qualche ignoto motivo è stata avviata la procedura di controllo. In questo caso si legge il messaggio:

Stiamo verificando l’attività del tuo account e le informazioni sul dispositivo per assicurarci che siano conformi ai nostri termini di servizio. Ti comunicheremo l’esito entro 24 ore.

Probabilmente i sistemi AI di Meta hanno erroneamente rilevato comportamenti sospetti. Un portavoce dell’azienda di Menlo Park ha confermato che si tratta di un bug:

Ci impegniamo costantemente per prevenire gli abusi del nostro servizio e bloccare gli account, al fine di proteggere gli altri utenti. A volte commettiamo degli errori e, in tal caso, cerchiamo di porvi rimedio il più rapidamente possibile per consentire a tutti di tornare a chattare. Abbiamo già preso provvedimenti per ripristinare gli account interessati.

Meta non ha fornito ulteriori informazioni, come il numero di utenti interessati e la causa del problema. Diversi utenti hanno già ricevuto il messaggio che indica il ripristino dell’account (deve essere nuovamente inserito il numero di telefono).

Nelle ultime settimane sono state annunciate due novità. Gli utenti possono creare un account direttamente tramite app per iPad e usare WhatsApp Web per effettuare chiamate (audio e video), ovviamente protette dalla crittografia end-to-end.