Problemi con Poste Italiane: segnalazioni di down il 3 agosto (risolto)

In questi minuti, i clienti di Poste Italiane stanno segnalando malfunzionamenti per alcuni servizi. La testimonianza è quella riportata nel grafico qui sotto, appena catturato dalle pagine del portale Downdetector che raccoglie i feedback, come sempre un riferimento in questi casi. Pubblicheremo qui tutti gli aggiornamenti del caso, appena disponibili.

Segnalazioni sul down di Poste Italiane: aggiornamenti

Vale la pena sottolineare che non è il caso di parlare di un down generalizzato, né particolarmente esteso. Per il momento il numero delle segnalazioni è piuttosto contenuto, ma si registra comunque un picco. Potrebbe trattarsi di un sovraccarico momentaneo dell’infrastruttura. Non ci sono riferimenti all’indisponibili di servizi specifici, ad esempio del login con lo SPID di PosteID o delle transazioni da eseguire con carte e conti.

Aggiornamento (3 agosto 2026, 11:37)

Il volume dei feedback inviati a Downdetector è già in diminuzione. E questa è senza dubbio una buona notizia. Se il trend verrà confermato, tutto sarà ridotto a un problema dall’impatto limitato. Continueremo ad aggiornare questo articolo.

Aggiornamento (3 agosto 2026, 11:52)

Si sta registrando un’altra flessione nel numero delle segnalazioni. Possiamo considerare il down risolto. Fortunatamente, per i clienti e gli utenti dei servizi di Poste Italiane, quello di oggi non si è trasformato in un lunedì nero. In caso di una nuova ripresa dei feedback nel corso della giornata, torneremo a scriverne qui.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.