Office 2021 verso fine supporto, LibreOffice è l'alternativa a vita

Come scritto sul sito ufficiale di Microsoft, il supporto per Office 2021 terminerà il 13 ottobre 2026. Vale a dire che, tra poco più di due mesi, chi ha ancora installata sul proprio computer la vecchia edizione della suite non riceverà più patch e aggiornamenti per la sicurezza. Le applicazioni continueranno a funzionare, ma la stessa software house avvisa che ci si potrebbe esporre a rischi per la sicurezza gravi e potenzialmente dannosi . The Document Foundation ha la soluzione: LibreOffice.

LibreOffice come alternativa a Office, a vita

In un post pubblicato nei giorni scorsi sul proprio blog, la fondazione sottolinea che è esattamente ciò a cui vanno incontro gli utenti quando scelgono di affidarsi a una soluzione come quella del gruppo di Redmond: Non si tratta di un bug del modello, è il modello stesso . E mentre Microsoft consiglia di effettuare l’upgrade alla versione 2024, TDF ricorda che LibreOffice non ha una data di fine supporto, perché nessun fornitore ha il potere di stabilirla .

Nello stesso intervento, l’attenzione si sposta poi su una questione che tiene banco da tempo, l’utilizzo di formati aperti. Il dito è puntato in particolare contro OOXML, che non garantisce una reale interoperabilità con i software di terze parti.

La visione di The Document Foundation

The Document Foundation sposta poi l’attenzione su un altro concetto fondamentale: i documenti sono software . Vale la pena riportare questo passaggio.

Un documento moderno non è una pagina. È un artefatto strutturato: markup, definizioni di stile, oggetti incorporati, riferimenti a font, script, logica condizionale, dati esterni. Viene eseguito da un’applicazione esattamente nello stesso modo in cui un programma viene eseguito da un ambiente di runtime.

Così come avviene col software, dovrebbe essere gestito attraverso l’adozione di standard open.

Ricordiamo che nelle prossime settimane arriverà la versione 26.8 di LibreOffice, accompagnata da alcune funzionalità inedite: Writer e Calc saranno le due applicazioni maggiormente interessate, ma sono attesi anche ritocchi all’interfaccia. Attualmente è in download la 26.2.5 appena rilasciata.