Microsoft Office 2024 disponibile per PC e Mac

Come anticipato due settimane fa, Microsoft ha rilasciato Office 2024 per Windows e macOS. Si tratta della versione con licenza perpetua e quindi adatta per gli utenti che non vogliono sottoscrivere l’abbonamento a Microsoft 365. È possibile scegliere tra due edizioni: Home e Home & Business.

Novità di Office 2024

Le applicazioni incluse in Office 2024 sono Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook (solo edizione Home & Business). La nuova suite di produttività può essere installata su Windows 11/10 e le ultime tre versioni di macOS. Occorrono un account Microsoft e una connessione ad Internet. I prezzi sono 149,00 euro (Home) e 299,00 euro (Home & Business). Aggiornamenti e patch di sicurezza sono garantiti fino al 9 ottobre 2029.

La prima novità è subito visibile all’avvio delle applicazioni. Microsoft ha cambiato il tema predefinito per seguire i principi del design Fluent di Windows 11. In Word, Excel e PowerPoint è stato aggiunto il supporto per OpenDocument Format (ODF) 1.4, mentre in Word e PowerPoint è possibile reagire con un like ai commenti.

Le novità esclusive di Excel sono quattro: aggiornamento automatico dei grafici per gli array dinamici, 14 funzioni per testo e array, funzione IMAGE per aggiungere immagini dal web e incremento di prestazioni.

Anche per PowerPoint ci sono quattro novità: inserimento del feed live video nelle slide, registrazione con video e voce, aggiunta di video Microsoft Stream e inserimento di sottotitoli a video e audio.

Due novità sono invece per Outlook: ricerca migliorata di email, allegati, contatti ed eventi in calendario, più opzioni per la creazione dei meeting. Infine, Word riaprirà automaticamente tutti i documenti aperti prima di un crash.