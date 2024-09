Nei giorni scorsi, Microsoft ha annunciato la disponibilità della versione LTSC (Long-Term Servicing Channel) di Office 2024. Riservata in un primo momento ai business e ai clienti governativi, che la potranno acquistare attraverso il sito ufficiale a partire dall’1 ottobre, la nuova versione della suite per la produttività farà il suo debutto entro le prossime settimane anche nell’incarnazione destinata all’utenza consumer, per tutti.

Office 2024: supporto fino al 2029 per la versione LTSC

Il gruppo di Redmond ha già pubblicato un documento in cui rende nota la data del termine del supporto per questa edizione del pacchetto: si tratta del 9 ottobre 2029. A scovarlo è stata la sempre attenta redazione del sito Windows Latest.

Il pacchetto è disponibile per Windows e macOS e permette di installare i software appena elencati su un singolo computer. Non prevede né le app mobile o né l’editing dal Web, non è presente l’intelligenza artificiale di Copilot e non dispone dello spazio sul cloud di OneDrive per il backup dei file. Riceverà solo aggiornamenti dedicati alla sicurezza (nessuna nuova funzionalità).

Word, Excel, PowerPoint e le altre app della suite

Le applicazioni che trovano posto in Office 2024 sono Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive e Access (quest’ultima solo su Windows). Sarà la scelta preferita da chi non vuol dipendere dalla connessione a Internet per poter gestire i propri documenti e non sopporta l’obbligo di rinnovare un abbonamento mensile o annuale per l’utilizzo degli strumenti inclusi, come invece avviene con Microsoft 365.

Si basa su una licenza perpetua: una volta acquistata, non richiederà altre spese. È chiaro ormai da tempo quale sia la strategia adottata dal gruppo di Redmond ovvero promuovere il più possibile la nuova alternativa che fa leva sul cloud e su un modello di business che beneficia delle sottoscrizioni periodiche. C’è però chi ancora predilige una formula più classica, con un solo pagamento.