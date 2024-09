Microsoft 365: risolto il crash in fase di digitazione

Nelle scorse ore è stato finalmente posto rimedio a un fastidio problema che affliggeva i software della suite Microsoft 365. Il colosso di Redmond ha infatti rilasciato un correttivo per il bug che causava crash improvvisi durante la digitazione o il controllo ortografico.

Microsoft 365: risolti i crash improvvisi durante la digitazione

Gli arresti anomali riguardano le app Excel, Word, Outlook, PowerPoint e OneNote sulla versione 2407 Build 17830.20138 o superiore.

Il bug è stato segnalato per la prima volta ad agosto scorso. Microsoft aveva identificato la causa del problema in un conflitto di compatibilità dovuto a pacchetti linguistici non aggiornati e aveva fornito una soluzione temporanea. Ora, però, l’azienda è riuscita a risolvere definitivamente il problema e ha altresì fornito una spiegazione dettagliata delle cause sottostanti.

Microsoft informa che il crash era dovuto a una mancata corrispondenza di versione tra gli strumenti di correzione di Office 2016, probabilmente residui di installazioni precedenti o parte di una migrazione della suite, e i pacchetti linguistici di Office. L’azienda ha sottolineato che la coesistenza di Office 2016 e delle app Microsoft 365 non è supportata a causa delle diverse tecnologie di installazione della stessa versione.

Oltre all’aggiornamento alle ultime build, si consiglia agli utenti di disinstallare gli strumenti di correzione di Office 2016 se utilizzano una versione più recente di Office e di installare invece i pacchetti di lingua di Office appropriati. I pacchetti di lingua di Office si aggiorneranno automaticamente anche sugli aggiornamenti di Office.

Tuttavia, se dopo l’installazione della build con il correttivo le app di Microsoft 365 si chiudono ancora in maniera inaspettata durante la digitazione o l’utilizzo di funzionalità di authoring come il controllo ortografico, si rivela necessario eseguire una riparazione di Office online, attuando la procedura segnalata da Microsoft stesa su questa pagina.