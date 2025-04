Google Workspace: Flows e altre funzionalità AI

Durante l’evento Cloud Next ’25, Google ha annunciato molte novità per Workspace. L’azienda di Mountain View ha introdotto interessanti funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale, una delle quali permette di automatizzare il flusso di lavoro.

Flows e altre novità AI

Flows è una funzionalità che permette di velocizzare le operazioni attraverso i Gems, gli agenti AI personalizzati basati su Gemini. Gli utenti possono utilizzare l’AI per cercare, analizzare e generare contenuti. Flows può ad esempio inviare un messaggio dopo aver recuperato le informazioni da un documento su Google Drive.

L’azienda californiana ha inoltre integrato una funzionalità audio in Google Docs. È possibile creare una versione audio di un intero documento oppure un riassunto con i punti salienti in modo simile alla funzionalità Audio Overviews di NotebookLM.

In Google in Docs è disponibile anche la funzionalità Help me refine. in precedenza veniva utilizzata solo per riscrivere le frasi. Ora è possibile ricevere suggerimenti su come migliorare la struttura del testo o chiarire i punti chiave e come migliorare la coerenza della formattazione.

La funzionalità Help me analyze di Google Sheets fornisce suggerimenti per migliorare l’analisi dei dati o per creare grafici interattivi.

La funzionalità Take notes for me di Google Meet consente invece di generare riassunti dei meeting o chiedere informazioni su specifici argomenti.