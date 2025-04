Copilot Studio: agenti AI interagiscono con siti e app

L’azienda di Redmond ha aggiornato il tool Copilot Studio incluso in Microsoft 365. La nuova funzionalità, denominata Computer use, permette di creare agenti AI che interagiscono autonomamente con siti web e app desktop. Non è ancora disponibili a tutti, quindi è necessario inviare una richiesta tramite form.

Come funzionano i nuovi agenti AI

Copilot Studio, annunciato a metà novembre 2023, consente di creare copiloti o GPTs personalizzati attraverso un’interfaccia grafica e il linguaggio naturale.

Gli agenti AI, introdotti a fine ottobre 2024, permettono di eseguire alcune attività per conto dell’utente. Grazie alla funzionalità Computer use (in research preview) possono ora interagire con siti web e app desktop.

Gli agenti AI possono cliccare su pulsanti, selezionare menu e scrivere in campi di testo. Sono quindi in grado di eseguire compiti in autonomia e comprendere le modifiche apportate all’interfaccia di siti e app. Microsoft garantisce la sicurezza dei dati aziendali (non sono utilizzati per addestrare i modelli).

Tra i possibili usi della funzionalità ci sono l’inserimento in un sistema centralizzato di una grande quantità di dati proveniente da varie fonti, la raccolta dei dati di mercato e l’estrazione dei dati dalle fatture. Non è necessaria la scrittura di codice, in quanto è sufficiente descrivere il compito in linguaggio naturale.

La nuova funzionalità di Copilot Studio è in versione preliminare con accesso limitato. Le aziende interessate devono quindi inviare una richiesta tramite form. Maggiori dettagli su Computer use verranno forniti durante la conferenza Build 2025 (19-22 maggio).