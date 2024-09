LibreOffice 24.8.1 ufficialmente rilasciato con numerosi bugfix

Gli sviluppatori di Document Foundation hanno da poco annunciato il rilascio ufficiale di LibreOffice 24.8.1, il nuovo aggiornamento della suite di produttività alternativa a Office, che corregge diverse problematiche d’uso che hanno inficiato l’esperienza con i software inclusi nel pacchetto.

LibreOffice 24.8.1 ufficialmente disponibile al download

LibreOffice 24.8.1 viene rilasciato giusto tre settimane dopo la precedente versione, per eliminare molti bug fastidiosi, nello specifico ben 89, tra cui crash e altre problematiche segnalate dagli utenti, migliorando ulteriormente la stabilità e l’affidabilità complessiva offerta dall’intero pacchetto destinato all’utilizzo per ufficio.

I dettagli degli 89 bug risolti dalla versione 24.8.1 sono disponibili nei changelog RC1 e RC2 . La nuova release è ovviamente già disponibile per il download direttamente dal sito web ufficiale per qualsiasi piattaforma, in numerosi formati, tra cui installazione, file immagine, oppure flatpak e appimage se si fa uso di Linux.

Chi ha optato per l’installazione attraverso i repository GNU/Linux, dovrà tuttavia attendere che la nuova versione venga rilasciata anche in quel canale, al fine di poter eseguire l’aggiornamento.

La versione principale, vale a dire la 24.8, è stata rilasciata il 21 agosto, introducendo importanti cambiamenti tra cui una nuova funzionalità relativa alla privacy, che impedisce l’esportazione di informazioni personali, una nuova modalità di crittografia ODF basata su password, diversi miglioramenti dell’interfaccia utente, un supporto migliorato per le tabelle mobili multipagina e diverse altre novità.

La versione principale LibreOffice 24.8 è prevista per era supportata con sette aggiornamenti di manutenzione, fino al 12 giugno 2025, di cui l’attuale è il primo. La prossima di queste, ovvero la versione 24.8.2, è prevista per il rilascio nell’inizio o nella metà di questo ottobre. Ovviamente, gli utenti sono nel frattempo invitati ad aggiornare all’ultima versione il prima possibile, al fine di garantire il massimo della stabilità e della sicurezza.

La Document Foundation tiene inoltre a far notare che questa è l’edizione “Community” di LibreOffice, supportata da volontari. Chi desidera avere le distribuzioni di classe “Enteprise” dovrebbe invece procurarsi il pacchetto omonimo della suite.