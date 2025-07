Apple cambia la classificazione delle app

Come anticipato a fine febbraio, Apple ha cambiato la classificazione delle app in base all’età. Le categorie passano da quattro a cinque, quindi alcuni gli sviluppatori devono aggiornare la relativa informazione in App Store Connect. Gli utenti vedranno le modifiche con le versioni 26 dei sistemi operativi.

Più restrizioni per i contenuti sensibili

Apple sottolinea che “App Store è progettato per essere un luogo sicuro e affidabile per tutte le età, compresi i bambini“. L’attuale sistema di classificazione in base all’età prevede quattro categorie in tutto il mondo (ad eccezione di Australia, Brasile, Francia e Corea del Sud): 4+, 9+, 12+ e 17+. Saranno ancora visibili sui dispositivi con versione dei sistemi operativi precedente a 26.

Il nuovo sistema di classificazione è già visibile sui dispositivi con le versioni beta di iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, tvOS 26, visionOS 26 e watchOS 26. La classificazione di app e giochi è stata automaticamente aggiornata. Per calcolare correttamente l’età minima sono state aggiunte altre domande relative a controlli in-app, funzionalità, benessere e trattamenti medici, violenza in App Store Connect (gli sviluppatori devono rispondere entro il 31 gennaio 2026).

Le nuove categorie in tutto il mondo (ad eccezione di Australia, Brasile e Corea del Sud) sono: 4+, 9+, 13+, 16+ e 18+. Molte app sono oggi incluse nella categoria 17+, ma offrono contenuti per adulti, tra cui nudità, gioco d’azzardo, alcol, tabacco e droghe. Queste app verranno spostate nella categoria 18+ per indicare che sono adatte solo ai maggiorenni.

Le app senza classificazione non possono essere pubblicate sullo store di Apple. Gli sviluppatori europei possono usare un altro canale di distribuzione (sito web o store alternativo), grazie al Digital Markets Act. L’azienda di Cupertino vuole sottolineare che l’unico posto sicuro per i minori è App Store.