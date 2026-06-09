Addio uBlock Origin su Chrome, i trucchi non funzionano più

La partita è finita. Google ha rimosso i flag interni di Chromium che permettevano di tenere in vita le estensioni Manifest V2, incluso uBlock Origin, il blocca-pubblicità più potente e usato del web. I trucchi del Registro di Windows, i flag sperimentali, le scorciatoie che gli utenti avanzati usavano per aggirare la deprecazione, tutto smetterà di funzionare. Con Chromium 151, le ultime opzioni di bypass vengono eliminate. uBlock Origin su Chrome è morto, e questa volta non risorge. Edge e Opera seguiranno a breve.

Chrome elimina definitivamente uBlock Origin

L’ingegnere Google Devlin Cronin ha dichiarato che: Le estensioni MV2 non sono più consentite in nessuna versione supportata di Chrome. Non manterremo questa funzionalità indefinitamente a causa della complessità, del debito tecnico e dei rischi di sicurezza, abbiamo effettivamente trovato diversi bug specifici di MV2 di recente.

Il codice MV2 non verrà rimosso tutto in una volta, molte di queste cose continueranno a funzionare per un po’, ma andranno via alla fine, e alcune prima di altre.

Edge e Opera seguono a ruota

Edge aveva iniziato a disabilitare uBlock Origin a febbraio. Opera ha inviato un’email agli sviluppatori per comunicare che Chromium stava rimuovendo completamente il supporto per Manifest V2, invitandoli ad aggiornare a MV3.

Chi resiste

Tra i browser Chromium, Brave mantiene il supporto MV2. Vivaldi probabilmente anche. Firefox, che non è basato su Chromium, supporta sia MV2 che MV3 e resta la scelta più solida per chi vuole uBlock Origin nella sua versione completa.

L’alternativa (mediocre)

Esiste uBlock Origin Lite, la versione MV3 del blocca-pubblicità che funziona su Chrome, ma a detta di molti non è all’altezza dell’originale. MV3 limita a livello strutturale ciò che un’estensione di blocco può fare, ed è il motivo per cui Google ha spinto MV3 in primo luogo.

Il cerchio si chiude: Google controlla Chromium, Chromium alimenta la maggior parte dei browser, MV3 limita i blocca-pubblicità, e Google vende pubblicità. La transizione a MV3 è stata presentata come un miglioramento della sicurezza. Lo è, per carità, ma è anche il cambiamento che rende il blocco pubblicitario meno efficace sul browser di un’azienda che guadagna dalla pubblicità.