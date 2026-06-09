 WhatsApp smetterà di funzionare su questi iPhone
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WhatsApp smetterà di funzionare su questi iPhone

A partire dai prossimi mesi, il team di Meta al lavoro su WhatsApp terminerà il supporto ufficiale per le versioni più vecchie di iOS.
WhatsApp smetterà di funzionare su questi iPhone
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A partire dai prossimi mesi, il team di Meta al lavoro su WhatsApp terminerà il supporto ufficiale per le versioni più vecchie di iOS.
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Chi ha un iPhone di vecchia generazione con installato il sistema operativo iOS 15.4 (o una versione precedente) perderà l’accesso a WhatsApp entro i prossimi mesi. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 30 novembre 2026, quando l’applicazione smetterà di funzionare anche su iOS 15.3, iOS 15.2 e iOS 15.1.

Niente più WhatsApp su iPhone con iOS 15.4

Il team di Meta al lavoro sull’applicazione ha deciso di interrompere il supporto alle edizioni più datate della piattaforma Apple, così da poter continuare a concentrarsi a pieno ritmo sull’introduzione di nuove funzionalità. Non è un’anomalia, accade da sempre e anche sul fronte Android.

iOS 15.4 è arrivato ormai più di quattro anni fa, nel 2022. Chi è ancora fermo a questa versione del sistema operativo sta vedendo comparire un avviso come quello mostrato qui sotto (lo screenshot è di WABetaInfo). È l’invito a scaricare e installare un aggiornamento se disponibile, per non perdere l’accesso al servizio.

WhatsApp interromperà il supporto per questa versione di iOS dopo il 30 novembre 2026.

L'avviso di WhatsApp mostrato sugli smartphone con sistema operativo iOS 15.4 (o versione precedente)

Lo stesso è avvenuto lo scorso anno, quando il 5 maggio 2025 l’applicazione ha smesso di funzionare su iOS 15 (e versioni precedenti). Man mano, il taglio si sposta più in là. Non sappiamo quanti siano gli utenti coinvolti, ma immaginiamo non molti. Inoltre, non trattandosi di un salto tra una major release e l’altra (ad esempio tra la 15 e la 16) dovrebbe essere sufficiente scaricare un update per evitare qualsiasi problema, senza dover per forza di cose acquistare un nuovo iPhone.

Come scritto in apertura, abbandonare la compatibilità con i sistemi operativi più datati consente al team di WhatsApp di concentrare le risorse sullo sviluppo delle nuove funzionalità. Per lo stesso motivo, nell’autunno scorso il team ha preso la contestata decisione di abbandonare l’app nativa per Windows, tornando alla Web App, molto più pesante ed esigente in termini di risorse.

Fonte: WABetaInfo

Pubblicato il 9 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
9 giu 2026
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