WhatsApp smetterà di funzionare a settembre su questi dispositivi

Chi ha uno smartphone con qualche anno di attività alle spalle potrebbe presto perdere l’accesso a WhatsApp, non potendo così più inviare e ricevere messaggi né effettuare chiamate. L’applicazione smetterà infatti di funzionare sulle versione di Android precedenti alla 6 (Marshmallow), vale a dire sulla 5.0 e sulla 5.1 (Lollipop).

Stop a WhatsApp su Android 5.0 e 5.1

L’immagine allegata di seguito, condivisa dalla redazione del sito WABetaInfo, mostra l’avviso che Meta sta per visualizzare sugli schermi di chi sarà interessato dallo stop al supporto, previsto per l’8 settembre 2026. C’è dunque ancora qualche mese di tempo per farsi trovare pronti.

A partire dall’8 ottobre 2026, WhatsApp non funzionerà più sulla versione Android di questo dispositivo. Consigliamo di eseguire il backup delle tue chat prima di allora.

Il problema non dovrebbe riguardare molti utenti nella nostra area geografica, considerando che Android 5 Lollipop è stato lanciato 12 anni fa, nell’ormai lontano 2014. È comunque bene esserne a conoscenza, per evitare brutte sorprese nel giorno in cui avverrà lo stop.

Perché il team di WhatsApp ha deciso di lasciare a bocca asciutta chi ha uno smartphone vecchio? La ragione è duplice: da un lato le edizioni più datate dei sistemi operativi potrebbero non supportare le nuove funzionalità introdotte, creando incompatibilità nelle comunicazioni, dall’altro c’è il fattore relativo alla sicurezza.

C’è chi è ancora fermo alle vecchie edizioni dell’OS

Come anticipato, anche se da noi gli smartphone sono aggiornati o cambiati piuttosto di frequente, non si deve commettere l’errore di pensare che valga per tutto il mondo e che nessuno stia più utilizzando Android 5.0 e 5.1. Le statistiche condivise da StatCounter e aggiornate a fine marzo 2026 dicono che lo 0,69% dei dispositivi in circolazione è ancora fermo a questa release. Potrebbero sembrare pochi, ma sono decine di milioni. Si trovano principalmente in territori come India, Brasile e Pakistan oltre che nei paesi del sudest asiatico e dell’Africa.