iOS 26 beta pubblica: Apple cambia tutto con Liquid Glass ottimizzato

Il momento che milioni di utenti iPhone stavano aspettando è finalmente arrivato. Apple ha rilasciato la prima beta pubblica di iOS 26. La più grande rivoluzione visiva dal leggendario iOS 7.

Apple lancia la prima beta pubblica di iOS 26

Liquid Glass non è il solito aggiornamento estetico per far contenti i designer. È un cambio totale di filosofia. Come dovrebbe essere un’interfaccia nel 2025? La risposta di Apple è: trasparente, fluida, quasi liquida. Ogni elemento, dai pulsanti ai controlli di navigazione, assume un aspetto trasparente e vitreo che sembra quasi liquido al tocco. La trasformazione coinvolge tutto l’ecosistema: dall’app Telefono alla Fotocamera, da Safari a Musica, dalle notifiche al Centro di Controllo.

Il nuovo Lock Screen sfrutta effetti fotografici 3D e un orologio dinamico che cambia aspetto a seconda di quello che si ha sullo schermo. Ma la vera novità sono le icone delle app che ora si possono rendere completamente trasparenti. Invece di icone piatte sullo sfondo, ora sembrano galleggiare nello spazio.

Le funzioni AI

Le funzionalità di intelligenza artificiale fanno un bel salto in avanti. La traduzione live funziona ovunque: chiamate FaceTime, messaggi, conversazioni faccia a faccia. Se si sta parlando con qualcuno che parla spagnolo e si conosce solo l’italiano, il telefono traduce tutto al volo.

L’app Telefono introduce Call Screening contro le chiamate spam. Quando chiama un numero sconosciuto, l’AI risponde per conto dell’utente e chiede chi è e cosa vuole. Solo se è qualcosa di importante, passa la chiamata. I call center che disturbano durante la cena hanno le ore contate!

Messaggi interattivi

L’app Messaggi si arricchisce di suggerimenti AI per creare sondaggi istantanei. L’intelligenza artificiale proporrà automaticamente di trasformare le domande nelle conversazioni di gruppo in sondaggi strutturati per raccogliere le risposte.

Arriva un’app per il gaming

Apple introduce finalmente un’app Gaming dedicata, centralizzando scoperta e gestione dei giochi in un unico posto. Finalmente il gioco su mobile merita un trattamento speciale nell’ecosistema iOS.

iPad che diventa quasi Mac

iPadOS 26 porta l’iPad più vicino all’esperienza Mac di quanto sia mai stato. L’arrivo dell’app Anteprima per annotare PDF, il nuovo sistema di finestre ridimensionabili, la gestione multipla di tab e app: sono tutti passi verso la trasformazione del tablet in un vero computer portatile.

Mac diventa predittivo con Tahoe 26

macOS Tahoe 26 rende Spotlight predittivo. L’AI anticipa le ricerche e suggerisce azioni basate su compiti frequenti e progetti in corso. Inoltre arrivano le Live Activities sincronizzate con iPhone, creando continuità totale tra dispositivi.

Apple Watch che diventa personal trainer

watchOS 26 introduce Workout Buddy, un assistente fitness alimentato da Apple Intelligence che fornisce motivazione vocale durante gli allenamenti. Non è un semplice cronometro, ma un compagno di training che riconosce momenti chiave e celebra traguardi.

L’aggiunta del gesto flick a una mano per gestire notifiche e chiamate trasforma l’usabilità quotidiana del watch, per rendere l’interazione più naturale quando le mani sono occupate.

Apple TV che diventa sociale

tvOS 26 semplifica il cambio profilo automatico al risveglio e trasforma Apple Music in karaoke domestico, usando iPhone come microfoni per cantare insieme con testi sullo schermo. Le Live Captions si espandono a francese, tedesco e spagnolo. Apple TV finalmente diventa un hub di intrattenimento sociale, progettato per esperienze condivise invece che individuali.

Come tutte le beta, iOS 26 non è ancora perfetto. Può andare in crash, alcune app potrebbero non funzionare, la batteria potrebbe scaricarsi più velocemente. Se l’iPhone è quello che si usa per lavoro, meglio aspettare la versione definitiva. Ma se si ha un telefono di riserva o la curiosità è troppa, questa è l’occasione per vedere il futuro prima di tutti gli altri.