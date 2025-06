iOS 26 Beta 2: Apple corregge i difetti dell'interfaccia Liquid Glass

Le critiche feroci degli sviluppatori hanno funzionato. Apple ha appena rilasciato iOS 26 Beta 2 con correzioni significative per Liquid Glass, la nuova interfaccia che ha diviso il mondo Apple tra entusiasti e detrattori fin dal suo annuncio al WWDC 2025. I problemi più gravi di leggibilità che avevano scatenato le proteste sui social sono stati finalmente risolti.

Liquid Glass, iOS 26 Beta 2 corregge i difetti che stavano facendo infuriare gli utenti

Liquid Glass prometteva di modernizzare l’aspetto di iPhone e iPad ispirandosi alle qualità ottiche del vetro: rifrazioni di luce, trasparenze e effetti semi-opachi. Sulla carta suonava affascinante, nella pratica i primi beta tester si sono trovati di fronte a un’interfaccia quasi illeggibile in molte situazioni.

Il problema più evidente riguardava il Centro di Controllo, il menu che appare scorrendo dall’angolo superiore destro dello schermo. A causa della trasparenza dell’interfaccia era quasi impossibile distinguere pulsanti e slider dai widget della schermata Home che apparivano sotto. Un vero disastro a livello di usabilità.

Con iOS 26 Beta 2, Apple ha risolto il problema del Centro di Controllo aumentando la sfocatura dello sfondo. I contenuti della schermata Home che prima si vedevano attraverso il menu ora sono sufficientemente offuscati, ed è più facile distinguere pulsanti e controlli.

Le notifiche hanno subito lo stesso trattamento. Se prima risultavano quasi illeggibili su sfondi luminosi, ora sono più definite e contrastate, anche se Apple sta ancora lavorando per perfezionare la leggibilità.

Altri miglioramenti in Beta 2

Oltre alle correzioni per Liquid Glass, la nuova beta introduce diverse novità. L’App Store ora include una sezione Accessibilità nelle pagine dei prodotti, l‘app Diario supporta la sincronizzazione iCloud su iPad, Apple Wallet guadagna funzioni per il tracking degli ordini e Apple Music Radio ottiene un nuovo widget.

Queste non saranno certamente le ultime modifiche, considerando che iOS 26 non arriverà al pubblico fino all’autunno. Ma dimostrano che Apple ascolta i feedback degli utenti e interviene di conseguenza. Una strategia sensata quando si introduce un cambiamento visivo così radicale come Liquid Glass.