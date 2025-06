Liquid Glass di iOS 26 divide: quando il bello diventa illeggibile

Il nuovo design Liquid Glass di Apple sta facendo discutere ancora prima di arrivare sui dispositivi di tutti. Tra chi lo ama per l’estetica futuristica e chi non riesce letteralmente a leggere le notifiche, le reazioni sono tutto tranne che unanimi. E forse è normale che sia così, visto che Apple lo presenta come “il più grande cambiamento di design di sempre“.

Liquid Glass: il nuovo design Apple divide utenti ed esperti

Le critiche più pesanti riguardano un aspetto fondamentale: si fa fatica a leggere il testo. Le notifiche sulla schermata di blocco diventano difficili da decifrare a seconda del colore dello sfondo, e alcuni elementi dell’interfaccia sembrano progettati più per l’estetica che per l’usabilità. Il caso più emblematico? Persino nelle foto ufficiali di Apple non si riesce a leggere il nome dell’artista in Apple Music, scritto in grigio chiaro su una barra translucida. E se è difficile da vedere in una foto promozionale approvata dall’azienda, figuriamoci nell’uso quotidiano…

Durante il keynote del WWDC, molti spettatori hanno notato subito un problema: le le notifiche con effetto translucido erano difficili da leggere, al punto da costringere alcuni a strizzare gli occhi. E quando gli sviluppatori hanno iniziato a testare la beta, hanno scoperto che con sfondi chiari il testo bianco quasi scompare.

Il Centro di Controllo di iOS 26 nella prima beta è ancora più problematico. Qui l’effetto trasparente è così marcato che si vedono nitidamente le icone e i widget della schermata home dietro ai comandi rapidi. Il risultato è un’interfaccia visivamente affollata e caotica.

Sembra un lavoro ancora incompleto. Sarebbe bastato un maggiore livello di sfocatura per migliorare l’esperienza. Per questo molti si chiedono perché Apple abbia scelto di mostrare pubblicamente questa versione senza prima rifinire questi aspetti fondamentali.

Liquid Glass, work in progress

Nonostante i problemi di leggibilità e usabilità, ci sono segnali incoraggianti che fanno pensare che Apple rifinirà il design nei prossimi mesi. Alcuni elementi sono già molto curati. Le icone di Apple nel nuovo stile “vetroso” sono bellissime, e alcuni effetti come i pulsanti che si trasformano sono impressionanti. Anche la concorrenza apprezza il lavoro di Apple.

Vale la pena ricordare che l’ultima grande revisione del sistema operativo mobile di Apple, iOS 7, era altrettanto poco rifinita al primo rilascio. La beta iniziale aveva elementi dell’interfaccia illeggibili e linee e font troppo sottili che portarono a critiche simili su usabilità e forma contro funzione. Nel tempo, quel design è stato migliorato, fino a diventare lo stile visivo che oggi associamo all’iPhone. Tanto che ormai nessuno ci fa più caso.

La questione della batteria

Molti temono che i nuovi effetti grafici incidano sulla durata della batteria, soprattutto sui dispositivi più vecchi. Durante il keynote del WWDC, Apple ha provato a rassicurare il pubblico. Ha spiegatoo che il sistema operativo è pensato per sfruttare al meglio le capacità dei dispositivi moderni, e non dovrebbe appesantire più di tanto le prestazioni o la batteria.

Inoltre, Apple offre già modi per disattivare alcuni effetti e movimenti più energivori per risparmiare batteria, e probabilmente sarà vero anche per Liquid Glass. Senza contare la nuova funzione Adaptive Power, che il consumo energetico quando serve davvero.

È importante ricordare che quello che stiamo vedendo è la prima beta per sviluppatori, non un rilascio finale. C’è ancora tempo perché molti dei problemi attuali del sistema di design vengano sistemati e corretti prima che Apple lanci iOS 26 e gli altri aggiornamenti OS al pubblico in autunno.