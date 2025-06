Call Screening di Apple: nuova funzione iOS che blocca il telemarketing

I call center potrebbero avere i giorni contati. Con iOS 26, Apple ha introdotto una funzione utilissima contro il telemarketing selvaggio: Call Screening. È un sistema che risponde automaticamente alle chiamate sconosciute e interroga chi chiama prima ancora che il telefono squilli.

Call Screening di iOS 26, la nuova arma contro le chiamate indesiderate

Call Screening è semplicemente geniale! Quando arriva una chiamata da un numero sconosciuto, il telefono non suona nemmeno. Apple Intelligence risponde automaticamente e chiede a chi ha chiamato di presentarsi e spiegare il motivo della telefonata.

Se l’interlocutore collabora, l’AI trasforma la sua risposta in testo e la mostra come notifica sullo schermo. Solo allora, si può decidere se rispondere o riattaccare con un solo gesto. È come avere una segretaria personale che filtra tutte le chiamate moleste. Il bello è che funziona senza che si debba fare nulla.

Hold Assist: basta perdere tempo in attesa

L’altra novità che farà la felicità di molti è Hold Assist. Quante volte sarà capitato di chiamare un servizio clienti e di essere rimasto in attesa per minuti con la classica musichetta? Con questa funzione, quando l’iPhone rileva la musica d’attesa, si può smettere di tenere il telefono all’orecchio.

Il suono si disattiva e si può fare altro. Quando finalmente risponde un operatore umano, l’iPhone ricomincia a suonare per avvisare che si può riprendere la conversazione. Il sistema avverte anche l’operatore che l’utente sta per unirsi alla chiamata.

L’app Telefono che cambia volto

iOS 26 stravolge anche l’interfaccia dell’app Telefono con quello che Apple chiama “Unified Layout“. La segreteria telefonica Visual Voicemail sparisce, sostituita da una scheda “Chiamate” che raccoglie tutto: chiamate ricevute, perse e effettuate. Ma la vera novità è che ogni chiamata viene accompagnata da un riassunto scritto di quello che voleva comunicare la persona dall’altra parte.

Compatibilità e disponibilità

La buona notizia è che Call Screening funzionerà su tutti gli iPhone dall’iPhone 11 in poi, praticamente tutti i modelli degli ultimi sei anni. iOS 26 arriverà in autunno come di consueto, probabilmente a settembre insieme ai nuovi iPhone. Ma il vero impatto si vedrà nei mesi successivi, quando la funzione sarà attiva su larga scala. Ed è probabile che Google e altri produttori di smartphone seguiranno l’esempio di Apple, speriamo!