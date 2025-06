Apple iOS 26: design Liquid Glass e nuove funzionalità

Durante il keynote di apertura della WWDC 2025 sono state annunciate molte novità per iOS 26. Apple ha aggiornato l’interfaccia adottando il design Liquid Glass, aggiunto nuove funzionalità AI e migliorato diverse app. Il nuovo sistema operativo sarà disponibile in autunno.

Novità di iOS 26

La novità più visibile di iOS 26 è ovviamente il design Liquid Glass con effetti di traslucenza che simulano le proprietà ottiche del vetro. Questo profondo cambiamento estetico interessa tutte le parti del sistema operativo, tra cui schermata home, lock screen, controlli, menu, icone e widget.

Apple ha aggiornato anche varie app preinstallate. L’app Fotocamera ha un nuovo layout semplificato, mentre l’app Foto ha ora due pannelli distinti per Libreria e Raccolte. Le pagine web in Safari scorrono dal bordo superiore a quello inferiore dello schermo per visualizzare un’area più ampia e avere accesso alle azioni più comuni, come Ricarica pagina o Cerca.

Oltre al nuovo layout con Preferiti, Recenti e Segreteria, l’app Telefono offre due novità (non ancora in italiano). Call Screening sfrutta la segreteria per raccogliere informazioni da chi chiama e permettere all’utente di decidere se rispondere o ignorare la telefonata. Hold Assist avvisa invece l’utente quando è disponibile un operatore, evitando attese inutili.

L’app Messaggi può filtrare i messaggi ricevuti da mittenti sconosciuti (verranno spostati in una cartella dedicata) e consente di generare sfondi con Image Playground. Apple Intelligence può invece suggerire la creazione di sondaggi in base al contenuto della conversazione.

Apple ha infine annunciato miglioramenti per le app Music, Wallet e Maps, insieme alla nuova app Games. La beta pubblica di iOS 26 sarà disponibile a luglio. Gli sviluppatori possono già scaricare la prima beta. Secondo Mark Gurman di Bloomberg è la più buggata degli ultimi 12 anni.