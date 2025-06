Apple Intelligence: novità per utenti e sviluppatori

Durante il keynote di apertura della WWDC 2025 sono state annunciate diverse funzionalità per Apple Intelligence che gli utenti troveranno su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. Nessun annuncio invece relativo a Siri, né sull’integrazione di Google Gemini.

Miglioramenti per Apple Intelligence

La prima novità sarà disponibile nelle app Messaggi, Telefono e FaceTime. Grazie ai modelli AI di Apple eseguiti sul dispositivo viene effettuata la traduzione in tempo reale dei messaggi inviati e ricevuti. Durante una videochiamata viene invece trascritta la conversazione in tempo reale. Infine è possibile ascoltare la traduzione durante una telefonata. La traduzione nell’app Messaggi è disponibile in cinese semplificato, coreano, francese, giapponese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco. La traduzione nelle app Telefono e FaceTime è disponibile per le chiamate fra due persone in francese, inglese, portoghese, spagnolo e tedesco.

Genmoji permette ora di combinare varie emoji e di cambiare le espressioni o modificare caratteristiche fisiche delle persone, come la pettinatura. In Image Playground è possibile scegliere nuovi stili inviando la descrizione o la foto a ChatGPT (con il consenso dell’utente).

Alcuni miglioramenti riguardano la funzionalità Visual Intelligence. È possibile cercare informazioni sui contenuti mostrati sullo schermo dell’iPhone, ad esempio chiedendo aiuto a ChatGPT o usando Google Search. Se viene mostrata l’immagine di un evento, Apple Intelligence riconosce data, ora e luogo, suggerendo di aggiungerlo al calendario (solo in inglese su iPhone 15 Pro/Pro Max e tutti gli iPhone 16).

Apple Intelligence debutta anche su Apple Watch con la funzionalità Workout Buddy. Usando dati e cronologia degli allenamenti vengono generate informazioni personalizzate e motivazionali, successivamente convertite in una voce basata su quelle dei trainer di Fitness+ (solo in inglese).

Infine c’è una novità per gli sviluppatori. Grazie al framework Foundation Models è possibile accedere ai modelli on-device e integrare Apple intelligence nelle app di terze parti senza pagare nulla. La nuova Siri non arriverà prima del 2026. Craig Federighi ha dichiarato che occorre più lavoro per migliorare la qualità finale.