Apple Liquid Glass: nuova interfaccia per tutti gli OS

Apple ha annunciato il nuovo design Liquid Glass per iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 e tvOS 26 durante il keynote di apertura della WWDC 2025. L’azienda di Cupertino ha portato su tutti i sistemi operativi gli effetti traslucenti di visionOS. Sono stati ovviamente aggiornati anche gli elementi grafici delle app.

Nuovo design Liquid Glass

Come si deduce dal nome, il design Liquid Glass è ispirato alle caratteristiche ottiche del vetro. Apple sottolinea che questo materiale traslucido “riflette e rifrange l’ambiente circostante“. Il termine Liquid indica l’uso del rendering in tempo reale che permette di reagire dinamicamente al movimento, offrendo un “nuovo livello di vitalità“.

Gli effetti di traslucenza sono visibili sia per gli elementi più piccoli (pulsanti, switch, slider, testo e controlli multimediali) che per quelli più grandi, tra cui barre delle schede e barre laterali per la navigazione delle app. Si nota chiaramente in tutti i componenti dei sistemi operativi, come schermata di blocco, schermata Home, notifiche e Centro di Controllo.

Tutte le app preinstallate, tra cui Safari, Fotocamera, Messaggi, Foto, FaceTime e Apple Music hanno ricevuto un completo restyling estetico. L’azienda di Cupertino ha modificato controlli, barre degli strumenti, barre dei menu e altri elementi, considerando anche gli angoli arrotondati dei dispositivi e delle finestre delle app. Il colore dello schermo si adatta al contenuto e varia tra chiaro e scuro.

Si tratta in definitiva del più grande aggiornamento da iOS 7 del 2013, quando Apple ha abbandonato l’originale scheumorfismo per usare il design flat. Gli sviluppatori dovranno quindi adottare il nuovo stile Liquid Glass per le app, sfruttando SwiftUI, UIKit e AppKit.