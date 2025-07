Copilot Appearance: avatar con espressioni visive

Microsoft ha annunciato la disponibilità di Copilot Appearance. Alcuni utenti in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, iscritti a Copilot Labs, possono accedere alla funzionalità che aggiunge un “corpo” all’assistente digitale. Si tratta di un avatar che cambia automaticamente espressione durante la conversazione.

Intelligenza artificiale visiva

Dall’inizio di ottobre 2024 è possibile usare la voce per interagire con Copilot. In occasione del 50esimo compleanno di Microsoft sono state annunciate molte novità che trasformano l’assistente in un compagno AI (non come quelli basati su Grok). Una delle opzioni di personalizzazione è Copilot Appearance. In pratica è stato aggiunto un “corpo” al chatbot.

Alcuni utenti in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, iscritti a Copilot Labs, possono interagire con una specie di emoji tridimensionale animata che somiglia ad una goccia d’acqua. È in pratica un’intelligenza artificiale visiva che reagisce in base al contenuto della conversazione. Può parlare e cambiare espressione in tempo reale.

Con questo esperimento stiamo portando più comunicazione non verbale a Copilot, migliorando le conversazioni vocali con espressioni visive in tempo reale. Questo primo prototipo consente di chattare, fare brainstorming, cercare consigli o semplicemente divertirti con Copilot, in un modo più coinvolgente ed espressivo.

Gli utenti selezionati per il test devono seguire queste istruzioni per attivare l’interazione visiva:

Accedi alla modalità vocale facendo clic sull’icona del microfono in copilot.microsoft.com Apri il menu Impostazioni voce facendo clic sull’icona dell’ingranaggio Attiva l’interruttore impostazioni per Aspetto di Copilot Fai una domanda o pronuncia semplicemente “ciao!” e guarda Copilot reagire e parlare con sorrisi, cenni e altre espressioni

Prima del rilascio globale, Microsoft vuole ricevere feedback dagli utenti. Il rischio è che Copilot possa creare dipendenza ed essere considerato una persona reale (partner, genitore o psicologo).