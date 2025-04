Microsoft Copilot: tutte le novità dell'assistente AI

In occasione dei festeggiamenti per i 50 anni dalla fondazione (4 aprile 1975), Microsoft ha annunciato numerose novità per Copilot. L’assistente AI supporta ora memoria, personalizzazione, azioni web, visione, creazione di podcast, shopping e ricerca profonda. Gli utenti possono sfruttare le funzionalità gratuitamente tramite web, Windows, macOS, Android e iOS.

Memoria e personalizzazione

Copilot può diventare un’assistente AI personalizzato. Attivando la funzionalità Memory, il chatbot ricorderà interessi, preferenze e altri dettagli. Queste informazioni permetteranno di ottenere risposte più complete e pertinenti. In futuro sarà possibile scegliere un aspetto per Copilot, incluso la famosa Clippy.

Azioni

Grazie alla funzionalità Azioni (Actions), Copilot diventa un agente AI, quindi può eseguire attività per conto dell’utente (ad esempio prenotare un tavolo al ristorante o acquistare il biglietto di un evento). I primi partner sono 1-800-Flowers.com, Booking.com, Expedia, Kayak, OpenTable, Priceline, Tripadvisor, Skyscanner, Viator e Vrbo.

Copilot Vision

Copilot Vision, già disponibile su web, può essere utilizzata anche tramite app Windows, Android e iOS. La funzionalità consente di chiedere informazioni su ciò che viene inquadrato dalla fotocamera dello smartphone o su foto e video conservati sul dispositivo. Su Windows può invece “leggere” lo schermo e rispondere a domande su app, pagine web e file (sarà inizialmente disponibile per gli Insider).

Pagine, Podcast e Shopping

La funzionalità Pagine (Pages) di Copilot permette di organizzare meglio i contenuti. Podcast crea invece versioni audio delle risposte fornite dal chatbot. Infine, Shopping è un’assistente per gli acquisti (che possono essere completati in app). Cerca informazioni sui prodotti, effettua confronti e tiene traccia delle offerte.

Deep Research e Copilot Search

Con Deep Research è possibile effettuare una ricerca approfondita delle informazioni attraverso l’analisi di numerose pagine web, documenti e immagini. Può quindi rispondere a domande più complesse.

Infine, Copilot Search è la funzionalità di Bing che consente di ottenere risultati di ricerca sotto forma di riassunti (per alcuni argomenti). Non viene quindi mostrato il tradizionale elenco di link, ma sono indicate chiaramente le fonti.