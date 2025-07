Gruppi di schede con AI: come fare in Firefox 141

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 141 per desktop e mobile. Le novità più interessanti riguardano la versione del browser per Windows, macOS e Linux. Una di esse sfrutta l’intelligenza artificiale per creare gruppi di schede. Nuove funzionalità utili anche su Android e iOS.

Gruppi di schede con AI

I gruppi di schede sono stati introdotti a partire da Firefox 137. Permette agli utenti di organizzare meglio le schede combinando quelle relative a pagine web che trattano lo stesso argomento. Per creare un gruppo è sufficiente trascinare una scheda sull’altra finché non compare una piccola area in cui verrà mostrata l’etichetta colorata con il nome del gruppo assegnato. Per aggiungere una scheda ad un gruppo esistente può essere utilizzato il menu contestuale.

Dopo aver installato Firefox 141 per desktop, la suddetta operazione può essere velocizzata con l’intelligenza artificiale. Se ci sono schede aperte con argomenti simili viene mostrato il nuovo pulsante “Suggerisci altre mie schede“. Cliccando sul pulsante, Firefox suggerirà sia le schede da aggiungere al gruppo che il nome del gruppo.

Ovviamente è possibile modificare le scelte automatiche o disattivare completamente i suggerimenti. Mozilla sottolinea che verrà rispettata la privacy, in quanto il modello AI viene eseguito sul dispositivo e nulla viene inviato online.

Novità per Android e iOS

Firefox 141 per Android include cinque novità. Gli utenti troveranno un menu più pulito, semplice e facile da usare. Inoltre, le schede private vengono automaticamente bloccate se non utilizzate. Per sbloccarle si può usare PIN, impronta digitale o riconoscimento facciale.

Altre funzionalità sono l’evidenziazione del dominio nella barra degli indirizzi, la condivisione dei PDF e il supporto per le traduzioni in arabo, cinese e giapponese.

Firefox 141 per iOS include invece tre novità: layout più pulito e intuitivo della home page, layout più semplice per barra delle schede e barra degli strumenti, miglioramenti prestazionali.